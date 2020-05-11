Фоторепортажи
19Лучшие российские легионеры в истории футбола
15Вне игры: необычные фотографии спортсменов в изоляции
13:43 (мск), источник: ТАСС

WADA 15 мая изучит новые данные о незаконных изменениях базы данных московской лаборатории

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) на ближайшем заседании, которое пройдет 15 мая в онлайн-режиме, получат обновленную информацию по делу о манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы WADA Мегги Дюран.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Майское заседание исполкома WADA должно было пройти в канадском Монреале, однако из-за пандемии коронавируса оно состоится в режиме видеоконференции.

«Во время своего заседания, которое состоится в пятницу, 15 мая, исполнительный комитет WADA получит обновленную информацию о различных аспектах деятельности агентства, включая “Операцию LIMS”», — сообщила Дюран.

30 апреля WADA сообщило о завершении расследования по делу о манипуляциях с допинг-пробами 298 российских спортсменов, которые хранились в московской лаборатории. Результаты расследования переданы 28 международным федерациям, одна из которых занимается организацией «крупных соревнований».

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории (LIMS), которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS).

 Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
«Реал» готов продать самого высокооплачиваемого игрока
Стала известна предварительная дата рестарта сезона в Испании
Назван дедлайн для решения о возобновлении сезона в РПЛ
Тони Фергюсон: Это была не моя ночь
Появилась информация о дате возобновления сезона в АПЛ
Фергюсону грозит операция после боя с Гейджи на турнире UFC
Эвандер Холифилд назвал короля супертяжелого дивизиона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь