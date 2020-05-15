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14:25 (мск), источник: ТАСС

В Минспорт поступило более 650 предложений о включении в «Стратегию-2030» различных задач

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Министерство спорта России завершило общественные обсуждения проекта Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Источник: РИА "Новости"

Общественные обсуждения проекта «Стратегия-2030» проходили с 11 апреля по 15 мая 2020 года.

«Поступило более 650 обращений с предложениями по включению в “Стратегию-2030” различных задач, мероприятий и показателей, — говорится в сообщении министерства. — Обращения поступили от семи органов федеральной исполнительной власти Российской Федерации, 75 регионов, трех муниципалитетов, депутатов Госдумы, Общественной палаты РФ, профильных комиссий Торгово-промышленной палаты РФ, партии “Единая Россия”, Российского союза промышленников и предпринимателей, Российской академии наук».

Также предложения внесли Высшая школа экономики, Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, Российский студенческий спортивный союз, Совет директоров училищ олимпийского резерва и другие объединения, спортивные школы и граждане, включая коллективные обращения.

По сообщению пресс-службы Минспорта, все авторы позитивно восприняли предложенный проект «Стратегии-2030». Теперь по результатам общественного обсуждения до 15 июня будет составлен и опубликован перечень поступивших предложений с позицией Минспорта России по основным пунктам. По итогам этого этапа начинается этап разработки базового варианта проекта «Стратегии-2030» и плана мероприятий по реализации «Стратегии-2030» с учетом поступивших предложений.

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