В Минспорт поступило более 650 предложений о включении в «Стратегию-2030» различных задач

Источник: РИА "Новости"

Общественные обсуждения проекта «Стратегия-2030» проходили с 11 апреля по 15 мая 2020 года.

«Поступило более 650 обращений с предложениями по включению в “Стратегию-2030” различных задач, мероприятий и показателей, — говорится в сообщении министерства. — Обращения поступили от семи органов федеральной исполнительной власти Российской Федерации, 75 регионов, трех муниципалитетов, депутатов Госдумы, Общественной палаты РФ, профильных комиссий Торгово-промышленной палаты РФ, партии “Единая Россия”, Российского союза промышленников и предпринимателей, Российской академии наук».

Также предложения внесли Высшая школа экономики, Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, Российский студенческий спортивный союз, Совет директоров училищ олимпийского резерва и другие объединения, спортивные школы и граждане, включая коллективные обращения.