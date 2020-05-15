WADA увеличило до 61 число допинговых дел российских спортсменов после перепроверки проб
ТАСС, 15 мая. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по результатам повторной проверки
ТАСС, 15 мая. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по результатам повторной проверки
Заседание исполкома WADA состоялось в пятницу. 30 апреля президент WADA Витольд Банька сообщил, что результаты повторной проверки
«Анализ повторной проверки проб, собранных в московской лаборатории, продолжается, в общей сложности к настоящему времени обнаружено 61 неблагоприятное аналитическое заключение, что на четыре больше, чем было объявлено 30 апреля», — говорится в сообщении.
В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.