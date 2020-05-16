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14:13 (мск), источник: ТАСС

Бах призвал правительства включить спорт в программу восстановления после пандемии

ТАСС, 16 мая. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с призывом к правительствам стран о включении спорта в их программу по восстановлению от последствий пандемии коронавируса. Комментарий функционера приводит пресс-служба МОК.

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Источник: Reuters

В субботу Бах и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус подписали соглашение о взаимопомощи.

«За последние несколько месяцев этого кризиса мы видели, насколько важны спорт и физическая активность для физического и психического здоровья. Спорт может спасать жизни, — заявил Бах. — Мы воспользуемся рекомендациями ВОЗ при решении проблем в обществе после пандемии коронавируса, где здоровье будет играть гораздо более заметную роль в государственной политике, и с нетерпением ожидаем совместной работы с ВОЗ. МОК призывает правительства мира включить спорт в свои программы поддержки после кризиса в связи с важной ролью спорта в профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний».

Отмечается, что ВОЗ играла решающую роль в решении о переносе Олимпиады в Токио. «Поскольку мы готовимся к Олимпийским играм в Токио в безопасных условиях для всех участников, мы рады и благодарны за то, что можем продолжать опираться на ценные рекомендации ВОЗ», — добавил Бах.

Олимпийские игры были перенесены с лета 2020 года на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 4,6 млн человек, зафиксировано более 300 тыс. летальных исходов.

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