Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов перенесена на 2021 год

Ассамблея, как и планировалось, будет организована в Сеуле (Южная Корея). О точных датах проведения мероприятия не сообщается. Изначально она должна была пройти 25—26 ноября .

«Мы, конечно, разочарованы тем, что в этом году не сможем провести Генеральную ассамблею, но считаем, что, учитывая нынешние глобальные обстоятельства, это правильное решение, — заявил исполняющий обязанности президента АНОК Робин Митчелл. — Мы хотим поблагодарить наших партнеров из Олимпийского комитета Южной Кореи за их усердную работу и проявленную гибкость. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с ними и с нетерпением ждем возможности поприветствовать все национальные олимпийские комитеты в Сеуле в 2021 году».

АНОК разрабатывает альтернативные варианты обеспечения того, чтобы национальные олимпийские комитеты получили возможность выражать свои идеи и все необходимые отчеты и обновления, которые были бы представлены в рамках Генеральной ассамблеи этого года.