У Японии нет данных о том, что решение о проведении ОИ будет принято в октябре

Источник: AP 2020

«Насколько я подтверждал в организационном комитете Олимпиады, сейчас не ведется никаких разговоров о том, что решение проводить Игры или нет будет принято в октябре», — сказал он. Министр также отметил, что Япония настроена на подготовку к Играм летом следующего года и будет прилагать для этого все необходимые усилия.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Стороны пришли к пониманию, что в остававшееся до старта Олимпиады время мировой спорт не успеет отойти от потрясений, связанных с распространением коронавируса. При этом само название «Токио-2020» будет сохранено.