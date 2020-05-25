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12:32 (мск), источник: ТАСС

У Японии нет данных о том, что решение о проведении ОИ будет принято в октябре

ТОКИО, 25 мая. /ТАСС/. Япония не располагает информацией о том, что в октябре этого года должно быть принято решение о проведении Олимпийских игр в Токио с учетом ситуации с пандемией коронавируса. Об этом в понедельник, выступая в парламенте, заявил министр по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимура.

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Источник: AP 2020

«Насколько я подтверждал в организационном комитете Олимпиады, сейчас не ведется никаких разговоров о том, что решение проводить Игры или нет будет принято в октябре», — сказал он. Министр также отметил, что Япония настроена на подготовку к Играм летом следующего года и будет прилагать для этого все необходимые усилия.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Стороны пришли к пониманию, что в остававшееся до старта Олимпиады время мировой спорт не успеет отойти от потрясений, связанных с распространением коронавируса. При этом само название «Токио-2020» будет сохранено.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийские игры, скорее всего, придется отменить, если не получится провести их летом 2021 года. Руководитель координационной комиссии МОК по проведению Олимпиады-2020 Джон Коутс также отмечал, что ключевым для принятия каких-либо решений о судьбе Игр должен стать октябрь.

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