Более половины спонсоров Олимпиады не уверены, что будут финансировать Игры в 2021 году

Более половины спонсоров Олимпиады не уверены, что будут финансировать Игры в 2021 году

ТАСС, 12 июня. Более половины спонсоров Олимпийских игр в Токио еще не определились с тем, будут ли они финансировать Игры в 2021 году. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на японский телеканал NHK.