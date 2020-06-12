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10:48 (мск), источник: ТАСС

Более половины спонсоров Олимпиады не уверены, что будут финансировать Игры в 2021 году

ТАСС, 12 июня. Более половины спонсоров Олимпийских игр в Токио еще не определились с тем, будут ли они финансировать Игры в 2021 году. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на японский телеканал NHK.

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Источник: AP 2020

Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Согласно опросу источника, многие компании обеспокоены возможным сокращением зрительской аудитории из-за ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

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По словам генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, проведение Олимпийских игр не зависит от выпуска вакцины. Тем не менее многие компании не уверены, что Игры состоятся в установленные сроки. 68% опрошенных отметили, что перенос Олимпиады на год в условиях пандемии сильно отразился на финансовом благополучии спонсоров Игр в Токио.

10 июня организаторы Олимпиады в Токио приняли решение в пользу упрощенного формата Игр. Проведение соревнований запланировано на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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