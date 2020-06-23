Матыцин сообщил о сохранении госфинансирования российских спортсменов

Источник: Спорт РИА Новости

В настоящее время множество профессиональных клубов получают финансирование из бюджетов разного уровня, спортсмены олимпийских видов спорта находятся на ставках в Центре спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России.

«Иногда люди путают деятельность профессиональных клубов, и, в основном, часто вопрос именно поэтому адресуется нам: как будет продолжаться дальнейшее финансирование деятельности профессиональных клубов, лиг, в частности, в футболе, в хоккее. Здесь вопрос очень сложный», — сказал Матыцин в эфире телеканала «Россия-24».

«И мы понимаем, что значительная часть из них получала финансирование из регионального бюджета. Но мы знаем, что наши спортсмены, в частности, члены сборных команд, это тоже профессиональные спортсмены. Они также получают заработную плату, они находятся на ставках. Этот блок абсолютно не претерпит никаких изменений, будет продолжение финансирования в тех же объёмах», — заверил министр.

Он отметил, что «не только спортсмены, но и тренеры, и все те, кто фактически задействован в подготовке членов сборных команд и кандидатов сборных команд» будут получать финансирование. «Поэтому я уверен, у нас финансирование определено, и эта статья не будет подвергаться никаким изменениям», — подчеркнул Матыцин.