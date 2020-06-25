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09:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Канада и Германия требуют разрешить политические акции на Олимпиадах

Канадский центр спортивной этики и Комиссия спортсменов НОК Германии призвали МОК внести изменения в статью 50 Олимпийской хартии, запрещающую какие-либо политические акции на спортивных объектах во время Олимпиад.

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Источник: Спорт-Экспресс

На фоне протестов за расовое равноправие в западных странах некоторые спортивные деятели заявляют, что нельзя ограничивать спортсменов в свободе выражения мнений, когда речь идет о поддержке ценностей, обозначенных во Всеобщей декларации прав человека.

По мнению правозащитников, запрет должен распространяться только на пропаганду геноцида и ненависти — ценностей, которые противоречат Всеобщей декларации прав человека. Как сообщает CBC, ранее с аналогичным предложением выступили представителя НОК США. Глава МОК Томас Бах обещал подумать над этой идей после консультаций с комиссией спортсменов. В данный момент статья 50 Олимпийской хартии запрещает любые жесты с политическим подтекстом, вставание на колени, ношение повязок, демонстрацию надписей и татуировок на стадионе и во время медальных церемоний.

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