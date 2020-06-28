Новобранцы спортивных рот приняли военную присягу
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/.
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/.
«Вы призваны на военную службу. Вы дали присягу на верность нашей любимой родине — России. Для любого военнослужащего этот день остается особым и памятным на всю жизнь», — сказал Панков на торжественной церемонии, которая прошла на территории
Он отметил, что все новобранцы в значительной мере уже состоявшиеся спортсмены в своих видах спорта. «Но сегодня вы получили гордое право носить звание армейского спортсмена. Вы пополнили ряды ЦСКА. Нигде в мире нет такого спортивного клуба», — подчеркнул замминистра.
Он призвал новобранцев равняться на прославленных спортсменов ЦСКА. «Берите пример с них, дерзайте, работаете, достигайте самых высоких вершин в нашем российском и мировом спорте. Убежден, что среди вас появятся чемпионы мира и олимпийские чемпионы», — добавил Панков.
После приведения к присяге новобранцы приняли участие во всероссийском голосовании по поправкам в конституцию Российской Федерации.
Всего в этом году в спортивные роты призваны 173 спортсмена.
28 июня в пунктах постоянной дислокации еще четырех спортрот ЦСКА — в Москве, Балашихе,
В этом году среди новобранцев конькобежцы Александр Шульгинов и Александр Подольский, лучник Сергей Шенхоров и тхэквондист Петр Штыльков, представитель фристайла и акробатики Максим Буров, борцы Сослан Хинчагов и Саид Гамидов,
Перед отправкой на службу каждый призывник на сборном пункте прошел