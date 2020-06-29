Казань примет зимние Специальные Олимпийские игры в 2022 году
Всемирные зимние Специальные Олимпийские игры 2022 года пройдут в Казани, сообщают в понедельник организаторы — Специальная Олимпиада России и Special Olympics International.
Всемирные зимние Специальные Олимпийские игры 2022 года пройдут в Казани, сообщают в понедельник организаторы — Специальная Олимпиада России и Special Olympics International.
Специальная Олимпиада — мероприятие для спортсменов с умственными отклонениями. Предыдущие Всемирные зимние игры состоялись в 2017 году в Австрии.
«Игры 2022 года станут первым международным мероприятием под эгидой Special Olympics International в нашей стране. Они пройдут в столице Татарстана — Казани, городе с тысячелетней историей, который за последние 10 лет принял целый ряд важнейших спортивных мероприятий: Всемирную летнюю Универсиаду 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта (2015), матчи чемпионата мира по футболу», — говорится в сообщении организаторов.
Отмечается, что Казань была выбрана международным координационным советом для проведения игр благодаря репутации города, который также имеет успешный опыт организации мероприятий с участием представителей инклюзивных сообществ.
«Принимая у себя Всемирные зимние Специальные Олимпийские игры 2022 года, Казань пополнила список городов мира, ведущих работу над адаптацией и интеграцией людей с особенностями интеллектуального развития в полноценную жизнь общества. Всемирное движение Специальных Олимпийских игр уверено в том, что Казань сможет провести у себя Игры мирового уровня, которые действительно положительно повлияют на развитие инклюзии в России и во всем мире», — отметила президент Специальной Олимпиады Мэри Дэвис.
Ожидается, что в Специальной Олимпиаде в Казани примут участие 2 тысячи спортсменов и
«Мы очень рады принять у себя Всемирные зимние Специальные Олимпийские игры 2022 года. Проведение этого престижного и чрезвычайно важного мероприятия дает нам возможность показать России и миру, что люди с особенностями интеллектуального развития способны соревноваться на самом высоком спортивном уровне, а наше движение — это не только сильная спортивная организация, но и лидер в стремлении к инклюзивному миру», — сказала президент Специальной Олимпиады в России Ольга Слуцкер.