Казань примет зимние Специальные Олимпийские игры в 2022 году

Источник: Спорт РИА Новости

Специальная Олимпиада — мероприятие для спортсменов с умственными отклонениями. Предыдущие Всемирные зимние игры состоялись в 2017 году в Австрии.

«Игры 2022 года станут первым международным мероприятием под эгидой Special Olympics International в нашей стране. Они пройдут в столице Татарстана — Казани, городе с тысячелетней историей, который за последние 10 лет принял целый ряд важнейших спортивных мероприятий: Всемирную летнюю Универсиаду 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта (2015), матчи чемпионата мира по футболу», — говорится в сообщении организаторов.

Отмечается, что Казань была выбрана международным координационным советом для проведения игр благодаря репутации города, который также имеет успешный опыт организации мероприятий с участием представителей инклюзивных сообществ.

«Принимая у себя Всемирные зимние Специальные Олимпийские игры 2022 года, Казань пополнила список городов мира, ведущих работу над адаптацией и интеграцией людей с особенностями интеллектуального развития в полноценную жизнь общества. Всемирное движение Специальных Олимпийских игр уверено в том, что Казань сможет провести у себя Игры мирового уровня, которые действительно положительно повлияют на развитие инклюзии в России и во всем мире», — отметила президент Специальной Олимпиады Мэри Дэвис.

Ожидается, что в Специальной Олимпиаде в Казани примут участие 2 тысячи спортсменов и юнифайд-партнеров (спортсменов без особенностей интеллектуального развития) из 108 стран. Также к ним присоединятся около 3 тысяч волонтеров и 4 тысячи почетных гостей и членов их семей.