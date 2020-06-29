Фоторепортажи
12Испанский футбол вернулся! Севильское дерби сыграли без зрителей
10«Реал» победил «Валенсию»
14:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Казань примет зимние Специальные Олимпийские игры в 2022 году

Всемирные зимние Специальные Олимпийские игры 2022 года пройдут в Казани, сообщают в понедельник организаторы — Специальная Олимпиада России и Special Olympics International.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Специальная Олимпиада — мероприятие для спортсменов с умственными отклонениями. Предыдущие Всемирные зимние игры состоялись в 2017 году в Австрии.

«Игры 2022 года станут первым международным мероприятием под эгидой Special Olympics International в нашей стране. Они пройдут в столице Татарстана — Казани, городе с тысячелетней историей, который за последние 10 лет принял целый ряд важнейших спортивных мероприятий: Всемирную летнюю Универсиаду 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта (2015), матчи чемпионата мира по футболу», — говорится в сообщении организаторов.

Отмечается, что Казань была выбрана международным координационным советом для проведения игр благодаря репутации города, который также имеет успешный опыт организации мероприятий с участием представителей инклюзивных сообществ.

«Принимая у себя Всемирные зимние Специальные Олимпийские игры 2022 года, Казань пополнила список городов мира, ведущих работу над адаптацией и интеграцией людей с особенностями интеллектуального развития в полноценную жизнь общества. Всемирное движение Специальных Олимпийских игр уверено в том, что Казань сможет провести у себя Игры мирового уровня, которые действительно положительно повлияют на развитие инклюзии в России и во всем мире», — отметила президент Специальной Олимпиады Мэри Дэвис.

Ожидается, что в Специальной Олимпиаде в Казани примут участие 2 тысячи спортсменов и юнифайд-партнеров (спортсменов без особенностей интеллектуального развития) из 108 стран. Также к ним присоединятся около 3 тысяч волонтеров и 4 тысячи почетных гостей и членов их семей.

«Мы очень рады принять у себя Всемирные зимние Специальные Олимпийские игры 2022 года. Проведение этого престижного и чрезвычайно важного мероприятия дает нам возможность показать России и миру, что люди с особенностями интеллектуального развития способны соревноваться на самом высоком спортивном уровне, а наше движение — это не только сильная спортивная организация, но и лидер в стремлении к инклюзивному миру», — сказала президент Специальной Олимпиады в России Ольга Слуцкер.

 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
Как вносили поправки в главный закон российского футбола
СМИ: Тренер ФК «Барселона» покинет команду по окончании сезона
Исполнилось 100 лет названию клуба «Реал Мадрид»
Последний шанс: оставит ли Тедеско Гулиева в «Спартаке»
Олимпиада в Токио может не состояться из-за протестов жителей
«Оренбург» и «Динамо» ожидают предписаний Роспотребнадзора
Журналист: «Юве» имени Сарри родится только после ухода Роналду
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь