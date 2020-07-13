«И мы ещё говорим о России!» Как лучших британских спортсменов поили секретным коктейлем
Напиток, подозрительно похожий на «Дюшес» Родченкова, испытывали прямо перед домашней Олимпиадой. И за это никого не накажут?
Напиток, подозрительно похожий на «Дюшес» Родченкова, испытывали прямо перед домашней Олимпиадой. И за это никого не накажут?
Сборная Великобритании на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне предстала настоящей машиной по завоеванию медалей и значительно улучшила свои результаты по сравнению с Олимпиадой-2008. Спустя два года похожее чудесное преображение случилось с российскими спортсменами на Играх в Сочи. Но если наш прогресс на Западе объясняли не иначе как государственной программой поддержки допинга, то триумф британцев подозрений не вызывал.
И только сейчас, восемь лет спустя, всплыли скандальные подробности, способные поставить под сомнение честность и законность британских побед на Олимпиаде в Лондоне. Почти 100 спортсменов сборной Великобритании были втянуты в рискованный эксперимент с тяжёлыми побочными эффектами. Лучшие атлеты страны выступали в роли подопытных и на себе тестировали действие синтетического препарата, призванного повысить выносливость. Проект финансировался государством и держался в строжайшем секрете.
И что же будет теперь, когда эта дурно пахнущая история стала достоянием общественности?
Неужели итоги Олимпиады в Лондоне пересмотрят, британских чемпионов дисквалифицируют, а сборная Великобритании будет унижаться на Играх в Токио под нейтральным флагом?
Да ладно вам, посмеялись и хватит.
Нельзя не отметить, что со скандальным разоблачением выступил не лучший друг российского спорта Хайо Зеппельт или, к примеру, Russia Today, а британский же таблоид Mail on Sunday. Это уже вызвало громкий скандал.
Если вкратце, то за год до Игр в Лондоне государственное агентство UK Sport, отвечающее за олимпийский и паралимпийский спорт на Туманном Альбионе, обратило внимание на засекреченный энергетический напиток DeltaG. По данным СМИ, этот препарат был разработан в Оксфордском университете по заказу министерства обороны США и активно применялся американским спецназом. Главный компонент
Специально для UK Sport в Оксфорде разработали эксклюзивный вариант энергетика, адаптированный для профессиональных спортсменов. Стоило это британским налогоплательщикам 229 тыс. фунтов. Времени на тщательное тестирование препарата у учёных не было, а потому в качестве подопытных выступали ведущие спортсмены Великобритании. Всего в рискованном эксперименте был задействован 91 атлет из лёгкой атлетики, велоспорта, гребли, плавания и других видов спорта, где в приоритете выносливость. Проще говоря, лучших британских спортсменов поили секретным препаратом прямо перед домашней Олимпиадой.
Эксперимент на британских спортсменах длился несколько месяцев. Всего на государственные деньги было закуплено 135 доз DeltaG общей стоимостью в несколько сотен тысяч фунтов.
Кто из оставшихся 39 спортсменов выступал на Олимпиаде в Лондоне и чего добился, пока неизвестно. Однако большинство своих медалей британцы завоевали как раз в циклических видах, поэтому не исключено, что среди чемпионов и призёров оказались и потребители секретного энергетика.
История, рассказанная британским таблоидом, действительно сильно смахивает на показания Родченкова в рамках расследования ВАДА по России — коктейль с препаратами для улучшения результатов, строжайшая секретность, государственное участие. Но одно отличие
Чем обернулись для российского спорта обвинения в государственной системе употребления допинга и глобальная история, в которой фигурировал «Дюшес», мы все прекрасно знаем. Теперь ждём
UK Sport не стал идти в отказ, а мгновенно выпустил официальное заявление по поводу публикации Mail on Sunday. Агентство признало, что спортсменам действительно давали кетоны, однако этот препарат был тщательно исследован в течение трёх лет до старта проекта UK Sport, а его побочные эффекты минимальны.
«Сами исследования не имели ничего общего с попытками нарушить или расширить границы антидопинговых законов. ВАДА не видит причин, по которым кетоны, которые обычно находятся в организме, не могут быть использованы в соревнованиях», — говорится в заявлении UK Sports.
Публикация о неоднозначных методах подготовки британских спортсменов к домашней Олимпиаде вряд ли будет иметь
— «Наш спорт ничем не отличается от российского. Нужно провести расследование и наказать всех ответственных».
— «Ну и новости. А мы считали русских плохими! Это просто позор. Верните все медали!»
— «Так это же “государственная система допинга”. Не в этом ли мы обвиняли Россию?»
— «И мы ещё говорим о России!».
Алексей Адамов