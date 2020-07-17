В МОК определились с графиком и местами проведения соревнований Олимпиады в Токио

Источник: Спорт-Экспресс

Об этом в своем Twitter сообщил директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ. Также был определен и график соревнований.

Указано, что подтверждена готовность всех арен принять Игры в запланированный срок. Это касается и Паралимпийских Игр. Также будет готова принять гостей и олимпийская деревня.