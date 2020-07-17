В МОК определились с графиком и местами проведения соревнований Олимпиады в Токио
Международный олимпийский комитет (МОК) определил, где пройдут соревнования летней Олимпиады в Токио.
Международный олимпийский комитет (МОК) определил, где пройдут соревнования летней Олимпиады в Токио.
Об этом в своем Twitter сообщил директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ. Также был определен и график соревнований.
Указано, что подтверждена готовность всех арен принять Игры в запланированный срок. Это касается и Паралимпийских Игр. Также будет готова принять гостей и олимпийская деревня.
Ранее Игры были перенесены с 2020 на 2021 год