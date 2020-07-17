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16:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В МОК определились с графиком и местами проведения соревнований Олимпиады в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) определил, где пройдут соревнования летней Олимпиады в Токио.

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Источник: Спорт-Экспресс

Об этом в своем Twitter сообщил директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ. Также был определен и график соревнований.

Указано, что подтверждена готовность всех арен принять Игры в запланированный срок. Это касается и Паралимпийских Игр. Также будет готова принять гостей и олимпийская деревня.

Ранее Игры были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Они пройдут 23 июля по 8 августа. Указано, что график сформирован на основе того расписания, которое должно было использоваться в 2020 году.

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