Олимпийские чемпионы выстрелили из пушки Петропавловской крепости в честь 40-летия Игр-80

Источник: РИА "Новости"

«Два олимпийских чемпиона Татьяна Казанкина и Владимир Осокин произвели полуденный выстрел в честь 40-летия Олимпийских игр 1980 года. Чемпионов также поддержал председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь», — рассказал собеседник агентства.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d0cd508ec7b0371c00a5" data-vnd="d0cd508ec7b0371c00a5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d0cd508ec7b0371c00a5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Казанкина — олимпийская чемпионка Игр в Москве по легкой атлетике, Осокин — олимпийский чемпион по велоспорту.

Летние Олимпийские игры прошли в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. Часть соревнований проводилась в других городах Советского Союза: в Таллине стартовали парусные регаты, в Киеве, Ленинграде и Минске состоялись предварительные игры футбольного турнира, в подмосковных Мытищах на стрельбище «Динамо» прошли соревнования по пулевой стрельбе. На них было разыграно 203 комплекта медалей в 21 виде спорта. В соревнованиях приняло участие более 5,2 тысяч спортсменов.

Читайте также Чемпион Олимпиады-80 по борьбе Ушкемпиров поделился воспоминаниями об Играх в Москве

Московская Олимпиада состоялась, несмотря на бойкот, инициированный США в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. Более 60 государств бойкотировали Олимпиаду. Команды из Канады, Японии, Китая, ФРГ и Соединенных Штатов так и не приняли участие в Играх. В СССР приехали спортсмены из 81 страны. При этом некоторые участники Игр из-за запрета властей своих стран выступали не под национальными флагами, а под олимпийским.