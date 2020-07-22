Фоторепортажи
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
17ВАР, пенальти и снова тема судейства. «Зенит» — в финале Кубка России после победы над «Спартаком»
10:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Японцы понадеялись на повторный перенос Олимпийских игр

Более половины японцев выступают против проведения летних Олимпийских игр в Токио в этом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос общественного мнения, проведенный японским общественным телевидением NHK.

Наверх
Источник: AP 2020

Согласно полученным данным, 35 процентов японцев считают, что соревнования следует перенести, а 31 процент выступает за полную отмену Игр в Токио. Лишь 26 процентов респондентов высказались за проведение Олимпиады в назначенное время — с 23 июня 2021 года.

Тем не менее большинство японцев заявило о том, что испытывает интерес к проведению Игр. Так, 71 проценту опрошенных в той или иной мере интересны соревнования. В то же время всего семь процентов жителей совсем не интересуются Олимпиадой.

Ранее директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси допустил возможность повторного переноса Олимпийских игр. Он заметил, что в первую очередь организаторы стремятся к проведению соревнований летом 2021 года. При этом он подчеркнул, что полностью отменять Игры нельзя, так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
В КХЛ десятки зараженных коронавирусом, команды снимаются
В Италии сообщили, сколько ЦСКА хочет получить за Влашича
Великий гол советского хоккеиста Харламова на чемпионате мира
На «Энфилде» будет праздник: анонс матча «Ливерпуль» — «Челси»
Чемпиона мира по футболу обвинили в сексуальных домогательствах
Бывший вратарь «Спартака» покинул «Монако»
30 лет назад скончался «Советский Пеле» Эдуард Стрельцов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь