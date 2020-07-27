Родченков требует не пускать россиян на Игры в Токио. Это начало кампании?
Скандальный информатор ВАДА дал новое интервью, но продолжает скрывать свою новую внешность и местонахождение.
Скандальный информатор ВАДА дал новое интервью, но продолжает скрывать свою новую внешность и местонахождение.
Несмотря на крайне необычные обстоятельства своей новой жизни, Родченков продолжает играть по правилам рынка. Вот и его новое интервью BBC появилось за несколько дней до выхода новой книги. Произведение под сомнительным названием «Дело Родченкова: как я разрушил секретную допинговую империю Путина» появится в продаже уже на днях, 30 июля. И в лучших традициях маркетинга, Родченков решил дать интервью, чтобы подогреть интерес к теме. Так, собственно, поступают почти все книжные авторы — а чем он хуже?
Тут еще
Родченков дал интервью BBC через платформу Zoom, не уточняя своего местонахождения. Он предстал в кадре в широкополой шляпе и маске,
— Российских спортсменов в принципе не должно быть на Олимпийских играх в Токио даже в нейтральном статусе. Никаких исключений ни для кого делать не стоит.
— Документы (видимо, имеется в виду база данных Московской лаборатории, переданная ВАДА в 2019-м. — Прим. «СЭ») подделывали те же люди, кто совершали махинации с пробами во время Олимпийских игр в Сочи. Данные подделывали все больше и больше с каждым днем — невероятный обман в фантастических масштабах. Это говорит о том, что страна не делает никаких выводов.
— Все случившееся в России никогда не могло произойти ни в какой другой стране, потому что лаборатория Родченкова имела зеленый свет из всех ведомств. У нее было никаких ограничений в ресурсах.
— Если перепроверить современными методами пробы с Олимпийских игр в Сеуле, Москве или Атланте, будут сотни и сотни положительных проб.
— Даже если
На самом деле, непонятно, зачем Родченков напирает на эту историю. Даже если «допинговый» корабль в Сеуле действительно имел место быть, что с того? Дела почти тридцатилетней давности мало кому интересны. Скажем, никому не придет в голову наказывать сборную Германии за системный допинг в ГДР. Так и здесь, история уже не существующей страны важна разве что
В целом, Родченков в интервью — и, скорее всего, в книге тоже — вряд ли может сообщить миру
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Наталья Марьянчик