Родченков требует не пускать россиян на Игры в Токио. Это начало кампании?

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Несмотря на крайне необычные обстоятельства своей новой жизни, Родченков продолжает играть по правилам рынка. Вот и его новое интервью BBC появилось за несколько дней до выхода новой книги. Произведение под сомнительным названием «Дело Родченкова: как я разрушил секретную допинговую империю Путина» появится в продаже уже на днях, 30 июля. И в лучших традициях маркетинга, Родченков решил дать интервью, чтобы подогреть интерес к теме. Так, собственно, поступают почти все книжные авторы — а чем он хуже?

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--271781610f1fca4b194b" data-vnd="271781610f1fca4b194b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=271781610f1fca4b194b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Тут еще 29—30 июля состоится Совет международной федерации легкой атлетики (World Athletics). Там будет решаться вопрос по невеселой участи наших легкоатлетов, которые, напомним, после неуплаты штрафа родной федерацией оказались в полной международной изоляции. Настоятельные рекомендации Родченкова уничтожить российскую легкую атлетику, с одной стороны, звучат не впервые и уже мало кого удивляют. Но с другой, это все равно неприятным информационный фон перед решающим заседанием.

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Документы лаборатории подделывали те же люди, что на Играх в Сочи

Родченков дал интервью BBC через платформу Zoom, не уточняя своего местонахождения. Он предстал в кадре в широкополой шляпе и маске, из-за которой не видно глаз. Говорил по-английски с заметным акцентом. Достоверно на основании такой картинки невозможно утверждать, был ли это Родченков или другой человек. Но манера говорить очень похожа на настоящего Григория Михайловича времен его работы в России. И вот ключевые тезисы выступления:

— Российских спортсменов в принципе не должно быть на Олимпийских играх в Токио даже в нейтральном статусе. Никаких исключений ни для кого делать не стоит.

— Документы (видимо, имеется в виду база данных Московской лаборатории, переданная ВАДА в 2019-м. — Прим. «СЭ») подделывали те же люди, кто совершали махинации с пробами во время Олимпийских игр в Сочи. Данные подделывали все больше и больше с каждым днем — невероятный обман в фантастических масштабах. Это говорит о том, что страна не делает никаких выводов.

— Все случившееся в России никогда не могло произойти ни в какой другой стране, потому что лаборатория Родченкова имела зеленый свет из всех ведомств. У нее было никаких ограничений в ресурсах.

— Если перепроверить современными методами пробы с Олимпийских игр в Сеуле, Москве или Атланте, будут сотни и сотни положительных проб.

— Даже если кому-то удастся создать идеальную антидопинговую систему, с системой сбора проб и современными лабораториями, все равно останутся 15 процентов спортсменов, кто смогут ее обойти.

Еще Родченков зачем-то снова упомянул Олимпийские игры 1988 года, о которых он подробно расскажет в своей книге. Там, по его словам, он руководил «секретной допинговой лабораторией», которая была спрятана на корабле «Михаил Шолохов». Нечто подобное пытались организовать на Играх-1984 в Лос-Анджелесе, но после того, как американцы запретили советскому кораблю вход в порт, наши решили и вовсе бойкотировать Олимпиаду. А мы то думали, что наши спортсмены не поехали на Игры в США из-за бойкота Олимпиады-1980 западным лагерем.

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Почему молчит Соболевский

На самом деле, непонятно, зачем Родченков напирает на эту историю. Даже если «допинговый» корабль в Сеуле действительно имел место быть, что с того? Дела почти тридцатилетней давности мало кому интересны. Скажем, никому не придет в голову наказывать сборную Германии за системный допинг в ГДР. Так и здесь, история уже не существующей страны важна разве что ученым-энциклопедистам. Ну и еще любителям исторических триллеров, к которым явно относится и Родченков.

В целом, Родченков в интервью — и, скорее всего, в книге тоже — вряд ли может сообщить миру что-то новое. Почти пятилетка бесконечных разоблачений плюс отличный документальный фильм американского режиссера Брайана Фогеля выпотрошили из него всю информацию, какой он владел. А новых источников нет — откуда им взяться в американской изоляции?

Любопытно, кстати, что ближайший помощник Родченкова в Московской лаборатории Тимофей Соболевский все это время хранит молчание. Вот он бы мог рассказать много интересного. В частности, как утверждают, именно у Соболевского был удаленный доступ к базе Московской лаборатории. То есть он мог, уже находясь в США, задним числом вносить изменения в лабораторные файлы и совершать любые махинации.

Но вместо судьбы борца за правду Тимофей выбрал спокойную жизнь инкогнито. В сети есть профиль Соболевского как старшего научного сотрудника Олимпийской аналитической научной лаборатории в Лос-Анджелесе. То есть теперь Соболевский работает ради успеха американских олимпийцев. А его прошлое, за которое по идее должна последовать пожизненная дисквалификация, никого в США не смущает.