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12:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Родченков рассказал о собственном участии в манипуляциях с допингом

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков дал интервью АР по видеосвязи.

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Источник: Спорт-Экспресс

Он рассказал, как участвовал в манипуляциях с допингом. По его словам, это началось еще в советское время.

«Когда вы директор лаборатории, у вас 50 сотрудников, и вы отчитываетесь перед своими руководителями в министерстве, то вы даже думать не можете о морали», — сказал Родченков. — Стероиды вредили здоровью спортсменов? Это очень спорно и все еще безосновательно. Мы видим поколение (спортсменов — Прим. «СЭ»), которым 70−80 лет, они уже в конце своей жизни, но все еще в хорошей форме, несмотря на стероидные программы.

Честно говоря, мне очень жаль, но я испытывал огромное чувство выполненного долга. Спортсмены, которым я помог, были чрезвычайно талантливыми, и я не мог понять, как он или она могут проиграть другим. Единственным объяснением был допинг. Используя некоторые программы, мы выиграли золотые медали. Честно говоря, это было похоже на выравнивание поля. Мораль — это, возможно, слово из американской жизни, но не из советской и российской В СССР была советская мораль, а в России морали нет.

Родченков переехал в США после увольнения из лаборатории в 2015 году. Он стал информатором ВАДА.

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