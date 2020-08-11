Родченков рассказал о собственном участии в манипуляциях с допингом
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков дал интервью АР по видеосвязи.
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков дал интервью АР по видеосвязи.
Он рассказал, как участвовал в манипуляциях с допингом. По его словам, это началось еще в советское время.
«Когда вы директор лаборатории, у вас 50 сотрудников, и вы отчитываетесь перед своими руководителями в министерстве, то вы даже думать не можете о морали», — сказал Родченков. — Стероиды вредили здоровью спортсменов? Это очень спорно и все еще безосновательно. Мы видим поколение (спортсменов — Прим. «СЭ»), которым 70−80 лет, они уже в конце своей жизни, но все еще в хорошей форме, несмотря на стероидные программы.
Честно говоря, мне очень жаль, но я испытывал огромное чувство выполненного долга. Спортсмены, которым я помог, были чрезвычайно талантливыми, и я не мог понять, как он или она могут проиграть другим. Единственным объяснением был допинг. Используя некоторые программы, мы выиграли золотые медали. Честно говоря, это было похоже на выравнивание поля. Мораль — это, возможно, слово из американской жизни, но не из советской и российской В СССР была советская мораль, а в России морали нет.
Родченков переехал в США после увольнения из лаборатории в 2015 году. Он стал информатором ВАДА.