Умер бывший глава WADA Джон Фейхи

Источник: РИА "Новости"

«Джон был превосходным президентом организации и выдающимся человеком. Он строго придерживался своих ценностей и всегда действовал в интересах WADA и чистого спорта. Он был отличным лидером, чиновником и джентльменом, всем, кто работал с ним в WADA, будет его не хватать», — заявил генеральный директор агентства Оливер Ниггли.

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Фейхи был вторым президентом WADA после британца Ричарда Паунда, проработав во главе организации с 2008 по 2013 год. При нем агентство заключило множество соглашений в фармацевтической сфере, а также усилило работу с правоохранительными органами.