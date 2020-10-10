Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики Covid-19 в «Мегаспорте»

Юрлицо дворца спорта может быть оштрафовано на сумму до 500 тысяч рублей или наказано приостановкой деятельности на срок до 90 дней.

— В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе управлением Роспотребнадзора по Москве проводилось обследование спорткомплекса «Мегаспорт» на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, — сказала главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Оксана Панова. — В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: несоблюдение норм социального дистанцирования на входе, а также были выявлены нарушения соблюдения полноты дезинфекционного режима.