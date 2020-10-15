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19:21 (мск), источник: Sport24

Белоруссию ждут санкции на ближайших Олимпийских играх

Страну могут лишить флага.

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Источник: Getty Images / shutterstock.com

Пока одни просили высказаться биатлонистку Дарью Домрачеву и теннисистку Викторию Азаренко о ситуации в Белоруссии, других спортсменов даже и уговаривать не приходилось. Они не раздумывали и сразу решили отстаивать свои права вместе с народом. Сотни важных для страны людей подписали открытое письмо представителей спортивной отрасли с требованием признать президентские выборы недействительными.

Звезды белспорта после марша 30 августа презентовали создание «Свободного объединения спортсменов Беларуси» (SOS_BY). Там те, кто не согласен с происходящим и на своем примере показывает, что бояться не нужно. Первыми участниками стали баскетболисты Елена Левченко, Екатерина Снытина, братья Мещеряковы, пловчиха Александра Герасименя, легкоатлетка Надежда Остапчук, волейболист Артур Удрис.

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Когда в аэропорту задержали Левченко, общество остро среагировало. Елене дали 15 суток за участие в мирных маршах и выражение гражданской позиции. В Белоруссии это сейчас знакомая многим статья 23.34. Акции солидарности, посты поддержки в соцсетях, материалы в СМИ, заявления со стороны международных федераций и главное — президента Олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Письмо он получил от SOS_BY, где рассказывается о дискриминации и нарушении прав человека, задержании Левченко, а также о том, что «многих спортсменов пытали, избивали и арестовывали».

Участники раскритиковали Национальный олимпийский комитет (NOCRB) и призвали Баха провести «расследование фактов дискриминации и насилия в отношении спортсменов», «приостановить финансирование членства в НОК Беларуси до нормализации ситуации» и «помочь спортсменам, пострадавшим от незаконных репрессий, участвовать в спортивных мероприятиях под эгидой МОК в случае, если они были несправедливо отстранены от участия в таких мероприятиях НОК Белоруссии».

Глава МОК отреагировал на обращение спортсменов, заявив, что на Играх в Токио флаг Белоруссии действительно могут запретить. Сейчас ведется расследование. Если докажут, что политика вмешалась в спорт (а это очевидный факт), санкции последуют незамедлительно. На этом фоне призывы исполняющего обязанности президента Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Нильса Найгаарда и Всемирной ассоциации игроков (WPA) к соблюдению NOCRB хартии только усиливают значимость проблемы. Оставаться в стороне и отмалчиваться уже не получится ни у кого.

«В Белоруссии сложилась ситуация, когда президент страны и его сын руководят Национальным олимпийским комитетом, который находится в прямом подчинении МОК, но они используют аппарат в качестве оружия для продвижения своих собственных политических интересов. МОК должен присоединиться к этим смелым и принципиальным белорусским спортсменам в действиях, а не словах, чтобы гарантировать защиту прав человека и спорта, — сказал исполнительный директор WPA Брендан Шваб.

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Левченко должна была выйти на свободу 15 октября, но ее арест продлили еще на 72 часа. В суде Ленинского района Минска уже провели заседание и оштрафовали баскетболистку на 810 белорусских рублей за участие в несанкционированном массовом мероприятии 20 сентября. Судья сообщила, что тогда она двигалась по проспекту Победителей и несла плакат «Народ чемпион».

Виктория Дмитриева

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