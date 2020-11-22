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11:13 (мск), источник: ТАСС

Кабмин снял ограничения на въезд в Россию членов семей иностранных спортсменов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ сняло ограничения на въезд в Россию членов семей иностранных спортсменов. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано в воскресенье на сайте кабмина.

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Источник: РИА "Новости"

«Члены семей иностранных спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в области физической культуры смогут вновь приезжать в Россию», — говорится в сообщении. Для въезда в страну им достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и визу, тип которой соответствует цели поездки, отметили в кабмине.

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Кабмин РФ в августе 2020 года снял ограничения на въезд в Россию иностранных тренеров и спортсменов, которые с марта не могли приезжать в страну из-за распространения коронавируса. В мае ограничение сняли для тех, кто заключил трудовой договор с российской организацией.

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