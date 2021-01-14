РУСАДА в 2020 году выявило 108 случаев возможных нарушений антидопинговых правил

«В декабре было выявлено девять случаев возможных нарушений антидопинговых правил, в ноябре таких случаев было 12, а в октябре — 16», — сказали в пресс-службе. Всего за 12 месяцев 2020 года РУСАДА выявило 108 возможных нарушений.

Российское антидопинговое агентство из-за пандемии коронавируса вынуждено было приостановить тестирование с 28 марта по 18 июня.