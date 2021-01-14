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16:37 (мск), источник: ТАСС

РУСАДА в 2020 году выявило 108 случаев возможных нарушений антидопинговых правил

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило в декабре 2020 года девять случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

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«В декабре было выявлено девять случаев возможных нарушений антидопинговых правил, в ноябре таких случаев было 12, а в октябре — 16», — сказали в пресс-службе. Всего за 12 месяцев 2020 года РУСАДА выявило 108 возможных нарушений.

Российское антидопинговое агентство из-за пандемии коронавируса вынуждено было приостановить тестирование с 28 марта по 18 июня.

В 2019 году РУСАДА выявило 202 случая возможных нарушений спортсменами антидопинговых правил, в 2018-м — 146. В 2017 году, когда РУСАДА не имело статуса соответствия, его сотрудниками было выявлено 59 случаев возможных нарушений.

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