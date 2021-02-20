Разоблачитель российского допинга назвал абсурдом допуск России на Олимпиаду

Зеппельт посчитал, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить команду под названием ОКР подрывает санкции Спортивного арбитражного суда (CAS). «Российские политики смеются над ними. Это послание: можно жульничать по максимуму, и тебе почти ничего не будет за это», — заявил журналист.

19 февраля в МОК сообщили, что российские спортсмены смогут выступать под аббревиатурой ОКР, однако использование полного названия организации будет запрещено. Название команды было изменено из-за санкций CAS, утвердившего двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах.