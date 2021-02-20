Фоторепортажи
20Прыжковый фестиваль на Кубке Первого канала
17Том Брэди выиграл свой седьмой Супербоул
20 февраля, источник: Lenta.Ru

Разоблачитель российского допинга назвал абсурдом допуск России на Олимпиаду

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, специализирующийся на разоблачении российского допинга, в Twitter назвал абсурдом допуск России на Олимпийские игры.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Зеппельт посчитал, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить команду под названием ОКР подрывает санкции Спортивного арбитражного суда (CAS). «Российские политики смеются над ними. Это послание: можно жульничать по максимуму, и тебе почти ничего не будет за это», — заявил журналист.

Во время загрузки произошла ошибка.

19 февраля в МОК сообщили, что российские спортсмены смогут выступать под аббревиатурой ОКР, однако использование полного названия организации будет запрещено. Название команды было изменено из-за санкций CAS, утвердившего двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах.

В июне прошлого года Зеппельт похвалил россиян за признание нарушений. Журналист специализируется на расследованиях использования допинга атлетами в разных странах. С 2014 по 2016 год на ARD выходили его фильмы о нарушениях антидопинговых правил в России.

Читайте также
 Девушка-боец ММА снялась в купальнике и нарвалась на критику
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Норвежский биатлонист выиграл масс-старт на чемпионате мира
«Локомотив» разгромил «Тамбов» и вышел в 1/4 финала Кубка России
Дмитрий Губерниев подвел итоги чемпионата мира-2021 по биатлону
«Интер» разгромил «Милан» в матче лидеров чемпионата Италии
«Сочи» выбил «Краснодар» из розыгрыша Кубка России по футболу
Наставник «Аталанты» получил красную карточку в игре с «Наполи»
«Манчестер Юнайтед» вернулся на второе место в чемпионате Англии
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь