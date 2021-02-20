Большинство федераций смогут использовать на ЧМ свои логотипы с цветами флага России

«Большинство федераций будут использовать свои собственные логотипы с использованием цветов в том числе национального флага. Кроме СБР [Союза биатлонистов России], который, как мы знаем, продолжает спор по этой теме», — сообщил Поздняков.

Ранее Международный олимпийский комитет объявил, что российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России. Будет разрешено использование лишь сокращенного варианта ROC (Russian Olympic Committee).

Поздняков прояснил, в каких случаях национальные федерации на чемпионатах мира могут использовать логотип ОКР. «В данных руководящих принципах заложен механизм, что в случае невозможности использования логотипов национальных федераций можно по согласованию использовать логотип ОКР. Как, например, на предстоящем чемпионате мира по лыжным видам спорта», — отметил он.