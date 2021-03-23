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14:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Госдума вводит налоговый вычет с расходов на фитнес и спорт

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги, то есть спорт и фитнес. Третье чтение запланировано на 24 марта.

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Источник: РИА "Новости"

Редакция первого чтения предусматривала предоставление социального налогового вычета по НДФЛ в сумме, уплаченной гражданином за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему физкультурно-спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями (ИП) и в совокупности с другими соцвычетами не превышающей 120 тысяч рублей в год.

Госдума во вторник поддержала поправку к законопроекту, распространяющую данный вычет на суммы, которые уплачены физлицом за такие услуги, оказанные и его детям, в том числе усыновленным, а также подопечным в возрасте до 18 лет. Причем эти услуги должны оказываться организациями и ИП, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной.

Таким образом, с учетом предельной суммы расходов 120 тысяч рублей и ставки налога 13%, максимальный размер «спортивного вычета» может составить 15,6 тысячи рублей в год. Предполагается, что закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДФЛ, то есть с 1 января 2022 года.

Для получения вычета физлицам необходимо будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату этих услуг: копию договора на оказание услуг и кассовый чек в бумажной или электронной форме. Данный вычет будет предоставлен лишь в отношении тех услуг, которые включены в утверждаемый правительством список. При этом оказывающие эти услуги физкультурно-спортивные организации и ИП должны быть включены в формируемый Минспортом России перечень, порядок формирования и ведения которого также утвердит кабмин.

Госдума также приняла во втором чтении законопроект, вносящий изменения в закон «О физической культуре и спорте в РФ», которые законодательно закрепляют понятие «физкультурно-оздоровительной услуги» и уточняют определение физкультурно-спортивной организации.

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