Госдума вводит налоговый вычет с расходов на фитнес и спорт

Редакция первого чтения предусматривала предоставление социального налогового вычета по НДФЛ в сумме, уплаченной гражданином за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему физкультурно-спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями (ИП) и в совокупности с другими соцвычетами не превышающей 120 тысяч рублей в год.

Госдума во вторник поддержала поправку к законопроекту, распространяющую данный вычет на суммы, которые уплачены физлицом за такие услуги, оказанные и его детям, в том числе усыновленным, а также подопечным в возрасте до 18 лет. Причем эти услуги должны оказываться организациями и ИП, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной.

Таким образом, с учетом предельной суммы расходов 120 тысяч рублей и ставки налога 13%, максимальный размер «спортивного вычета» может составить 15,6 тысячи рублей в год. Предполагается, что закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДФЛ, то есть с 1 января 2022 года.

Для получения вычета физлицам необходимо будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату этих услуг: копию договора на оказание услуг и кассовый чек в бумажной или электронной форме. Данный вычет будет предоставлен лишь в отношении тех услуг, которые включены в утверждаемый правительством список. При этом оказывающие эти услуги физкультурно-спортивные организации и ИП должны быть включены в формируемый Минспортом России перечень, порядок формирования и ведения которого также утвердит кабмин.