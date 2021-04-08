«Не пустим Россию на Олимпиаду»: японцев возмутили сборы на Курилах

Как предполагает портал, спортивные мероприятия на острове Кунашир «стали демонстрацией понимания позиции российских властей, которые усиливают контроль над «северными территориями».

Многих японских читателей возмутило место проведения сборов, и они стали предлагать ответные, достаточно агрессивные шаги.

«Сборы на островах, незаконно захваченных Россией. Это — незаконное проникновение в Японию, поэтому российскую сборную следует не пускать на Олимпиаду», — призвал Orc.

«Пока правительство Японии заявлений не делало, однако выражения сожалений будет недостаточно. Когда эти спортсмены приедут в Японию, надо их арестовать. За незаконное проникновение на территорию нашей страны», — добавил Ftf.

«Худший враг, которому нельзя доверять, — Россия. Надо уже отказаться от попыток мирного урегулирования территориальной проблемы и реагировать адекватно, учитывая интересы Японии», — высказался Сиба-ину.

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«У Японии отобрали “северные территории” и Такэсима. Япония — жалкая страна», — написал Торо.

«Россия оккупировала четыре острова, когда японская армия уже сложила оружие. Это месть за проигрыш в русско-японской войне. Японские войска победили Балтийский флот — это высшее унижение. Единственный способ вернуть острова — это война», — считает Ханкоби.

«Политика Абэ была крайне неудачной. Во времена Ельцина надо было предложить России больше денег за острова, и тогда территориальной проблемы не было бы. Также стоит поссорить Россию с Китаем и наблюдать за их крушением из безопасного места. Жаль…» — предположил Aqr.

Но были и те, кто пытался призвать соотечественников к здравой оценке ситуации.