«Не пустим Россию на Олимпиаду»: японцев возмутили сборы на Курилах
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Японский портал Yahoo News Japan опубликовал заметку о спортивных сборах на Курильских островах сборной России по серфингу перед Олимпиадой в Токио.
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Японский портал Yahoo News Japan опубликовал заметку о спортивных сборах на Курильских островах сборной России по серфингу перед Олимпиадой в Токио.
Как предполагает портал, спортивные мероприятия на острове Кунашир «стали демонстрацией понимания позиции российских властей, которые усиливают контроль над «северными территориями».
Многих японских читателей возмутило место проведения сборов, и они стали предлагать ответные, достаточно агрессивные шаги.
«Пока правительство Японии заявлений не делало, однако выражения сожалений будет недостаточно. Когда эти спортсмены приедут в Японию, надо их арестовать. За незаконное проникновение на территорию нашей страны», — добавил Ftf.
«Худший враг, которому нельзя доверять, — Россия. Надо уже отказаться от попыток мирного урегулирования территориальной проблемы и реагировать адекватно, учитывая интересы Японии», — высказался
«У Японии отобрали “северные территории” и Такэсима. Япония — жалкая страна», — написал Торо.
«Россия оккупировала четыре острова, когда японская армия уже сложила оружие. Это месть за проигрыш в
«Политика Абэ была крайне неудачной. Во времена Ельцина надо было предложить России больше денег за острова, и тогда территориальной проблемы не было бы. Также стоит поссорить Россию с Китаем и наблюдать за их крушением из безопасного места. Жаль…» — предположил Aqr.
Но были и те, кто пытался призвать соотечественников к здравой оценке ситуации.
«Это не провокация со стороны России. Для нее Южные Курилы — это такая же своя территория, как и другие регионы. Спортсмены и большинство россиян, наверное, считают так же. Япония беспомощна», — написал Bb1.