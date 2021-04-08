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09:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Не пустим Россию на Олимпиаду»: японцев возмутили сборы на Курилах

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Японский портал Yahoo News Japan опубликовал заметку о спортивных сборах на Курильских островах сборной России по серфингу перед Олимпиадой в Токио.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как предполагает портал, спортивные мероприятия на острове Кунашир «стали демонстрацией понимания позиции российских властей, которые усиливают контроль над «северными территориями».

Многих японских читателей возмутило место проведения сборов, и они стали предлагать ответные, достаточно агрессивные шаги.

«Сборы на островах, незаконно захваченных Россией. Это — незаконное проникновение в Японию, поэтому российскую сборную следует не пускать на Олимпиаду», — призвал Orc.

«Пока правительство Японии заявлений не делало, однако выражения сожалений будет недостаточно. Когда эти спортсмены приедут в Японию, надо их арестовать. За незаконное проникновение на территорию нашей страны», — добавил Ftf.

«Худший враг, которому нельзя доверять, — Россия. Надо уже отказаться от попыток мирного урегулирования территориальной проблемы и реагировать адекватно, учитывая интересы Японии», — высказался Сиба-ину.

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«У Японии отобрали “северные территории” и Такэсима. Япония — жалкая страна», — написал Торо.

«Россия оккупировала четыре острова, когда японская армия уже сложила оружие. Это месть за проигрыш в русско-японской войне. Японские войска победили Балтийский флот — это высшее унижение. Единственный способ вернуть острова — это война», — считает Ханкоби.

«Политика Абэ была крайне неудачной. Во времена Ельцина надо было предложить России больше денег за острова, и тогда территориальной проблемы не было бы. Также стоит поссорить Россию с Китаем и наблюдать за их крушением из безопасного места. Жаль…» — предположил Aqr.

Но были и те, кто пытался призвать соотечественников к здравой оценке ситуации.

«Это не провокация со стороны России. Для нее Южные Курилы — это такая же своя территория, как и другие регионы. Спортсмены и большинство россиян, наверное, считают так же. Япония беспомощна», — написал Bb1.

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