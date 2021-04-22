Спортсменам запретили преклонять колено на Олимпиаде в Токио

Решение было принято на исполкоме МОК, прошедшем 21 апреля. Представители США выступали за то, чтобы отменить правило Олимпийской хартии, запрещающее политические акции во время Олимпийских игр, однако МОК оставил его в силе. В докладе комиссии атлетов говорится, что спортсмены будут наказаны за политическую, религиозную или расовую пропаганду в любой из олимпийских зон.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--48021e736e907a254426" data-vnd="48021e736e907a254426" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=48021e736e907a254426" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

25 марта перед матчем квалификации чемпионата мира 2022 года между Англией и Сан-Марино российский судья Кирилл Левников преклонил колено в знак борьбы с расизмом. После этого российские пользователи сети раскритиковали решение арбитра и посчитали, что акции не место в России.