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13:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Спортсменам запретили преклонять колено на Олимпиаде в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил спортсменам преклонять колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter во время Олимпийских игр в японском Токио. Об этом сообщает Reuters.

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Источник: AFP 2020

Решение было принято на исполкоме МОК, прошедшем 21 апреля. Представители США выступали за то, чтобы отменить правило Олимпийской хартии, запрещающее политические акции во время Олимпийских игр, однако МОК оставил его в силе. В докладе комиссии атлетов говорится, что спортсмены будут наказаны за политическую, религиозную или расовую пропаганду в любой из олимпийских зон.

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25 марта перед матчем квалификации чемпионата мира 2022 года между Англией и Сан-Марино российский судья Кирилл Левников преклонил колено в знак борьбы с расизмом. После этого российские пользователи сети раскритиковали решение арбитра и посчитали, что акции не место в России.

Акция, в рамках которой люди преклоняют колено, связана с движением против расизма Black Lives Matter. Участники BLM требуют системных изменений и считают, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским связано с расистскими предубеждениями в обществе.

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