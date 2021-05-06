Стало известно о первом трансгендере-участнике Олимпийских игр

43-летняя Хаббард официально еще не включена в состав сборной Новой Зеландии, однако, по словам источника издания, «ей фактически гарантировано место в женской супертяжелой весовой категории» после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) принял измененные правила квалификации.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9a84011fc5fd6c21cf28" data-vnd="9a84011fc5fd6c21cf28" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9a84011fc5fd6c21cf28" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

МОК разрешил трансгендерам после перехода выступать в женской категории без операции по удалению яичек при условии, что уровень тестостерона у них будет ниже 10 наномолей на литр в течение минимум 12 месяцев.

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В июле 2019-го Хаббард стала объектом критики ряда общественных организаций. Отмечалось, что, будучи официально женщиной, она «пользуется физическими преимуществами», которые имеются у мужчин.