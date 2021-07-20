Побег, слезы, полиция: как олимпиец из Уганды пытался скрыться в Японии

Плевки для ПЦР, картонные антисекс кровати и олимпийские презервативы, которые по назначению использовать нельзя, а только в качестве сувенира… Но сейчас речь об угандийском тяжелоатлете Джулиусу Сэкитолеко. 19 июня он прибыл в Японию в составе своей делегации, но впоследствии был откреплен от команды в связи с понижением мирового рейтинга. По правилам он и его тренер были обязаны 20 июля вернуться в Уганду, но спортсмен улетать домой не захотел.

20-летний штангист поступил проще — взял первый доступный билет на поезд и умчал в закат, попытавшись скрыться в Стране восходящего Солнца. Причина такого поведения оказалась банальной: Джулиуса не устраивает уровень жизни на родине, и Олимпиада была для него возможностью добиться лучшего, но и ее в итоге лишился.

Пропажу спортсмена обнаружили медики, пришедшие к нему в номер для забора анализов на коронавирус. А ведь к угандийской делегации было приковано особое внимание, так как до этого в африканской команде был зафиксирован случай заражения COVID-19 — первый, среди всех прибывших в Токио делегаций.

Вместо Сэкитолеко проверяющие обнаружили лишь записку, в которой спортсмен-эмигрант попросил своих соотечественников передать все его вещи жене на родине. В ней же атлет заявил, что не хочет возвращаться в Уганду, так как «там очень трудно жить». Учитывая все проблемы, с которыми столкнулись японцы в проведении Игр в условиях пандемии, данный побег заставил местных полицейских и властей забить тревогу.

В стране объявили своеобразный план-перехват, и японские правоохранительные органы все же разыскали нерадивого беглеца. Спортсмен нашелся аж в Йоккаити, городе, расположенном почти в 200 километров от Идзумисано, где тренировалась угандийская команда. Система видеонаблюдения сработала как надо.

«Я купил билет в Нагою за свои деньги, за наличные, разместился в ближайшем к станции отеле. Уже в городе я связался со знакомым угандийцем, и он увез меня. Когда узнал, что меня разыскивает полиция, я скрылся в другом месте. Я просто не хотел домой», — признался Сэкитолеко при задержании, во время которого, как утверждается, спортсмен не сопротивлялся, а лишь плакал.

Теперь атлету совершенно точно гарантирована несладкая жизнь. Депортация из страны — это далеко не самый приятный процесс, да и в Уганде Джулиусу могут устроить «теплый» прием за такой перформанс.