Отстранение ОКР, возможность участия в Играх в нейтральном статусе. Главное из решения МОК

Причины отстранения

МОК не признает включение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России, считая их присоединение к ОКР нарушением целостности Национального олимпийского комитета Украины и, как следствие, Олимпийской хартии.

Вместе с тем еще в 2016 году ОКР включил в свой состав олимпийский совет Крыма, чья принадлежность России также оспаривается Украиной.

Последствия отстранения

МОК до дальнейшего уведомления запрещает ОКР функционировать в качестве национального олимпийского комитета, кроме того, российская организация не может получать финансирование от олимпийского движения. В сообщении пресс-службы МОК отмечается, что исполком организации оставляет за собой право принимать любые дальнейшие решения или меры в зависимости от развития этой ситуации.

Участие в Олимпиаде

В то же время МОК сохранил рекомендацию от 28 марта 2023 года допускать российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, если они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта. МОК заявил, что вопрос участия российских и белорусских спортсменов в предстоящей Олимпиаде в Париже пока не обсуждался, он будет решен «ближе к началу Игр». На данный момент МОК не принял окончательного решения по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. При этом Россия и Белоруссия не получили приглашения на Олимпиаду в установленный срок.

Реакция ОКР

ОКР назвал решение МОК контрпродуктивным. В организации отметили, что МОК таким образом закрепил «де-юре то, что было сделано де-факто еще в феврале 2022 года». МОК в 2022 году из-за ситуации на Украине рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях, но через год изменил рекомендацию.

При этом ОКР продолжает считать себя участником международного спортивного движения, отметив, что оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны.

Возможная апелляция