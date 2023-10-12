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19:05 (мск), источник: ТАСС

Отстранение ОКР, возможность участия в Играх в нейтральном статусе. Главное из решения МОК

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) за включение региональных советов новых территорий страны — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Несмотря на данное решение, МОК не закрывает дверь для участия российских спортсменов в летних Играх 2024 года в Париже и зимних Играх 2026 года в Италии, но только в нейтральном статусе.

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Источник: Reuters

Причины отстранения

МОК не признает включение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России, считая их присоединение к ОКР нарушением целостности Национального олимпийского комитета Украины и, как следствие, Олимпийской хартии.

Вместе с тем еще в 2016 году ОКР включил в свой состав олимпийский совет Крыма, чья принадлежность России также оспаривается Украиной.

Последствия отстранения

МОК до дальнейшего уведомления запрещает ОКР функционировать в качестве национального олимпийского комитета, кроме того, российская организация не может получать финансирование от олимпийского движения. В сообщении пресс-службы МОК отмечается, что исполком организации оставляет за собой право принимать любые дальнейшие решения или меры в зависимости от развития этой ситуации.

Участие в Олимпиаде

В то же время МОК сохранил рекомендацию от 28 марта 2023 года допускать российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, если они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта. МОК заявил, что вопрос участия российских и белорусских спортсменов в предстоящей Олимпиаде в Париже пока не обсуждался, он будет решен «ближе к началу Игр». На данный момент МОК не принял окончательного решения по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. При этом Россия и Белоруссия не получили приглашения на Олимпиаду в установленный срок.

Реакция ОКР

ОКР назвал решение МОК контрпродуктивным. В организации отметили, что МОК таким образом закрепил «де-юре то, что было сделано де-факто еще в феврале 2022 года». МОК в 2022 году из-за ситуации на Украине рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях, но через год изменил рекомендацию.

При этом ОКР продолжает считать себя участником международного спортивного движения, отметив, что оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны.

Возможная апелляция

Руководитель спортивной практики «Клевер консалт» Анна Анцелиович рассказала, что у ОКР есть 21 день на обжалование решения в Спортивном арбитражном суде (CAS). Она подчеркнула, что российская сторона имеет возможность выбрать трех арбитров из разных стран.

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