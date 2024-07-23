Сколько медалей выиграет Казахстан на Олимпиаде-2024: прогноз суперкомпьютера
Стало известно, сколько медалей выиграет Казахстан на предстоящих Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция), передают Vesti.kz.
Стало известно, сколько медалей выиграет Казахстан на предстоящих Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция), передают Vesti.kz.
Gracenote — известный предсказатель, использующий уникальный алгоритм для оценки результатов олимпийских игр. Суперкомпьютер анализирует профессионализм спортсменов и команд и делает свои расчеты, учитывая последние результаты соревнований, регулярно обновляя свои прогнозы.
Согласно прогнозу Gracenote, Казахстан завоюет 10 медалей на Олимпиаде-2024: две золотые, одну серебряную и семь бронзовых, что обеспечит сборной 26-е место в общем медальном зачете.
На своем сайте Gracenote опубликовал прогноз на десятку лидеров, среди которых: США, Китай, Великобритания, Франция, Австралия, Япония, Италия, Германия, Нидерланды и Южная Корея. Эти страны традиционно доминируют на Олимпийских играх.
Кроме того, Gracenote отмечает, что Олимпиада-2024 может стать одной из самых непредсказуемых в истории из-за растущего уровня конкуренции среди спортсменов разных стран. Это означает, что медали могут быть распределены еще более неожиданно, чем в предыдущие годы.
Напомним, что в летних играх примут участие 80 спортсменов из Казахстана. До начала Олимпиады осталось всего 3 дня. Церемония открытия пройдет 26 июля, а завершатся Игры 11 августа.