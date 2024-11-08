Путин назвал оскорблением открытие Олимпиады в Париже: «Люди не чувствуют границ»

«Я не знаю, на что рассчитывали и зачем это делали организаторы, зачем это МОК пропустил. Это, безусловно, было оскорбительно для миллионов верующих христиан. Зачем нужно оскорблять кого бы то ни было, оскорблять их религиозные чувства? Те, кто это делал, сказали, что “мы не собирались оскорблять и не видим здесь ничего оскорбительного”. Но также происходит и в отношении представителей ислама, когда сжигают Коран или иллюстрации всякие там, комиксы с пророком публикуют под эгидой свободы слова.
Я уже сейчас повторюсь, о чем уже неоднократно говорил. Свобода одного человека или общества заканчивается там, где начинается свобода другого. Ведь если можно кого-то оскорблять, религиозные чувства и говорить «это моя свобода, я делаю то, что хочу». Но так можно и до убийства дойти. «Хочу убить!». «Я хочу убить» — пошел и убил. Это выражение моей свободы. Так что ли? Чушь, конечно! Люди не чувствуют как бы, не чувствуют границ каких-то, краев не видят, как у нас в народе иногда говорят", — цитирует путина Пул N3.