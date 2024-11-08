Путин назвал оскорблением открытие Олимпиады в Париже: «Люди не чувствуют границ»

Я уже сейчас повторюсь, о чем уже неоднократно говорил. Свобода одного человека или общества заканчивается там, где начинается свобода другого. Ведь если можно кого-то оскорблять, религиозные чувства и говорить «это моя свобода, я делаю то, что хочу». Но так можно и до убийства дойти. «Хочу убить!». «Я хочу убить» — пошел и убил. Это выражение моей свободы. Так что ли? Чушь, конечно! Люди не чувствуют как бы, не чувствуют границ каких-то, краев не видят, как у нас в народе иногда говорят", — цитирует путина Пул N3.