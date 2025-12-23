Ричмонд
Видео: Джеки Чан пронес олимпийский огонь по развалинам Помпей

Знаменитый гонконгский и голливудский актер Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня перед зимней Олимпиадой — 2026 в Италии.

71-летний Чан пронес олимпийский огонь по развалинам древнего итальянского города Помпеи. Для Джеки это четвертое шествие с факелом перед Олимпийскими играми.

«Для меня большая честь снова быть факелоносцем. Каждый раз, когда я несу олимпийский огонь, это не просто факел, это дух спорта, человечности. Ты передаешь не просто огонь. Ты передаешь мир и любовь», — заявил легендарный актер.

Эстафета олимпийского огня стартовала в греческой Древней Олимпии 26 ноября и завершится в Милане во время открытия ОИ-2026 6 февраля.