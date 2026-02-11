Измена норвежца, подстава русского, хамство Украины: кто скандалит на Играх

В FIS решили, что произошедшее не повлияло на итоговый результат. «Я знаю только одно: если бы такое нарушение совершил российский спортсмен, то никто даже не стал бы сомневаться в том, что его надо дисквалифицировать», — заявил прославленный биатлонист Васильев. Рассматривался вариант с подачей еще одной апелляции, в FIS, а затем и в Спортивный арбитражный суд, но в итоге от этого варианта Коростелев отказался.