Коростелев, Гуменник, Семирунний: за кем следить на Олимпиаде 13 февраля

«Черная пятница» не должна испортить настроение болельщикам, ведь мы ждем хороших выступлений от молодых российских звезд лыжника Савелия Коростелева и фигуриста Петра Гуменника. Обоим будет непросто претендовать на медали, но чудеса случаются, в том числе и 13-го числа. В целом Олимпиада приближается к своему экватору, мы уже увидели много прекрасных выступлений, разочарований и преодолений. Праздник спорта в самом разгаре, и новый день подарит нам еще больше интриг.
Коростелев может составить конкуренцию норвежцам
Лыжнику Савелию Коростелеву предстоит выйти на старт точно такой же гонки, которую днем ранее преодолела Дарья Непряева, — коньковой разделки на 10 км. В отличие от соотечественницы, наш лыжник имеет больше шансов продемонстрировать результат, сопоставимый с уровнем топ-10. Оптимизм здесь внушает и выступление Савелия в скиатлоне, где он финишировал на четвертой позиции, уступив своим конкурентам на финише.
Впрочем, за награды здесь будет бороться куда тяжелее, чем в первой олимпийской гонке. Там у Коростелева была возможность преодолеть первую половину дистанции любимой классикой и поработать в группе с самыми сильными лыжниками. В гонке с раздельным стартом такой привилегии уже не будет. Во-первых, пройдет она свободным стилем, а во-вторых, здесь нужно будет полагаться только на себя и свое самочувствие. Конкуренты уж очень сильны, поэтому попадание в десятку лучших будет уже отличным результатом.
Во-вторых, именно эта гонка должна дать всем ответ на вопрос: сможет ли Клебо забрать все золото Олимпиады. В коньковой разделке у него меньше всего шансов на победу, так как здесь выступает экс-биатлонист Эйнар Хедегарт, равных которому в этой дисциплине по ходу сезона не было. Даже несмотря на потрясающую форму Йоханнеса и весьма сложный профиль трассы, главным претендентом на золото будет именно его менее титулованный соотечественник.
В разделке нас опять может ожидать полностью норвежский подиум. Помимо Хедегарта и Клебо невероятно силен в этом сезоне Нюнгент, продемонстрировавший уверенные результаты во всех дистанционных гонках соревновательного года, в которых он участвовал. Подобным достижением на этой Олимпиаде представители Норвегии отметиться пока не смогли: в скиатлоне в тройку неожиданно заехал француз, а в спринте — американец.
При чистом прокате Гуменник поднимется значительно выше
Вторым представителем сборной России на олимпийских стартах в пятницу станет фигурист Петр Гуменник, которому предстоит выступить в произвольной программе. После своего выступления в короткой программе, которое было небезошибочным, наш фигурист расположился на 12-й позиции, что позволило ему попасть в предпоследнюю разминку. Это может сыграть очень важную роль, так как ни для кого не секрет, что разминка в какой-то степени влияет на вторую судейскую оценку.
В любом случае задача Гуменника — чисто откатывать свой сложнейший контент. На внутрироссийских соревнованиях Петр не единожды показывал, что он способен это делать. Да и тренировки на олимпийском льду не дают в этом усомниться. В своей произвольной программе наш фигурист пойдет сразу на пять четверных: флип, лутц, риттбергер и два сальхова в каскаде. Усложнит свое выступление Гуменник тройным акселем и сложнейшим каскадом тройной лутц + тройной риттбергер. Сложнее по технической оценке лишь программа Ильи Малинина из сборной США.
За чем еще следить 13 февраля
Наполненным интересными событиями обещает стать мужской спринт в биатлоне. Главными фаворитами являются норвежцы и французы, показавшие отличную форму в индивидуальной гонке. Однако не стоит забывать про молодое итальянское дарование Томмазо Джакомеля, который сильнее всех заряжен продемонстрировать наивысший результат на домашней Олимпиаде. Пока складывается ощущение, что именно это и мешает неоднократному победителю этапов Кубка мира навязать серьезную борьбу за медали, поэтому если он справится с собой — конкурентом будет самым серьезным.
Зрелищная борьба ожидается и в конькобежном спорте, где главные стайеры мира выйдут на старт дистанции 10 000 м. В центре внимания — сменивший российское гражданство на польское в 2023 году Владимир Семирунний. 23-летний спортсмен является обладателем третьего результата в истории в этой дисциплине, который продемонстрировал в конце 2025 года. В соперниках — мировой рекордсмен Давиде Гьотто, который будет выступать на домашнем катке.
Свои медали в этот день разыграют и представительницы сноуборд-кросса, которые могут подарить всем нам красивую контактную борьбу. Обладателей главных наград мы узнаем и у мужчин-скелетонистов: они проведут свои финальные попытки. И, конечно же, не стоит забывать и о мужском хафпайпе: здесь бороться за золото будут представители сильного пола и фаворитом считается четырехкратный чемпион мира из Австралии Скотти Джеймс. Помимо этого, нас ожидает много керлинга и хоккея, в котором раунд плей-офф начнут женщины, а у мужчин второй день подряд играют канадцы.
Павел Буров
Расписание соревнований Олимпиады-2026 13 февраля (время начало московское)
11.05 Керлинг. Мужчины. Групповой этап. Сессия 3.
13.45 Лыжные гонки. Мужчины. Разделка, свободный стиль, 10 км* (Наши: Савелий Коростелев).
14.10 Хоккей. Мужчины. Группа В. Финляндия — Швеция.
14.10 Хоккей. Мужчины. Группа В. Италия — Словакия.
15.30 Сноуборд-кросс. Женщины. Финал*
16.00 Биатлон. Мужчины. Спринт*
16.05 Керлинг. Женщины. Групповой этап. Сессия 3.
18.00 Конькобежный спорт. Мужчины, 10 000 м*
18.00 Скелетон. Женщины. Заезд 1.
18.40 Хоккей. Мужчины. Группа А. Франция — Чехия.
18.40 Хоккей. Женщины. Четвертьфинал. Чехия — Швеция.
19.48 Скелетон. Женщины. Заезд 2.
21.00 Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа* (Наши: Петр Гуменник).
21.05 Керлинг. Мужчины. Групповой этап. Сессия 4.
21.30 Скелетон. Мужчины. Заезд 3.
21.30 Сноуборд. Мужчины. Хафпайп*
23.05 Скелетон. Мужчины. 4-й заезд*
23.10 Хоккей. Мужчины. Группа А. Канада — Швейцария.
23.10 Хоккей. Женщины. Четвертьфинал. США — Италия.
* Медальные розыгрыши.