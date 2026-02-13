Коростелев, Гуменник, Семирунний: за кем следить на Олимпиаде 13 февраля

Свои медали в этот день разыграют и представительницы сноуборд-кросса, которые могут подарить всем нам красивую контактную борьбу. Обладателей главных наград мы узнаем и у мужчин-скелетонистов: они проведут свои финальные попытки. И, конечно же, не стоит забывать и о мужском хафпайпе: здесь бороться за золото будут представители сильного пола и фаворитом считается четырехкратный чемпион мира из Австралии Скотти Джеймс. Помимо этого, нас ожидает много керлинга и хоккея, в котором раунд плей-офф начнут женщины, а у мужчин второй день подряд играют канадцы.