Давай поспорим

Сердце и пульс букмекерской компании — это обширный штат аналитиков или, говоря букмекерским языком, трейдеров. Трейдеры бывают двух типов — доматчевые и лайв. Задача доматчевых — сформировать предложение по ставкам и начальные котировки на матч, следить за процессом приема ставок и в случае необходимости корректировать коэффициенты. Эти сотрудники проводят много времени, тщательно изучая вверенные им турниры: в основном читают новости и занимаются выявлением определенных тенденций.

Когда матч начинается, эстафетная палочка передается лайв-аналитику. Его задача — быть на «острие» матча, чувствовать ход игры и предлагать максимально точные коэффициенты.

Ну, а основа всех коэффициентов — это спортивная статистика команд: последние матчи, очные встречи, место их проведения, состояние ключевых игроков.

На что больше всего ставят игроки?

Самое популярное пари — тотал или, говоря простым языком, количество голов/очков. На тотал приходится порядка 50% всего объема ставок. Россияне любят результативные матчи, поэтому в футболе чаще всего ставят на то, что будет забито 2 и более голов, а в хоккее 4 и более шайб. На втором месте по популярности пари на победителя (25%), причем можно поставить на победу не только во всем матче, но и в его части: ставки принимаются на исходы таймов, периодов, сетов. Кстати, в теннисе можно сделать ставку на победу в розыгрыше очка. Популярны и ставки на точный счёт. Например, в футболе часто ставят на исходы 1:2 и 2:1.

Футбол — традиционно самый популярный вид спорта, занимающий 45% от общего объема ставок. Второе место делят хоккей, баскетбол и теннис (по 15%), а замыкают список самых популярных волейбол (5%) и настольный теннис (4%).

Как выбрать «своего» букмекера

На что стоит обращать внимание при выборе букмекера? Как отличить надежную компанию от сомнительной конторы? Безопасно ли делать ставки в интернете? Пожалуй, это основные вопросы, в которых вам нужно разобраться, прежде чем начать заключать пари на спортивные события.

Сегодня букмекерство в России — это 32 лицензированные компании, доля которых составляет около 50% всего букмекерского рынка. «Кому же принадлежит остальная половина?» — спросите вы. Мошенникам.

Можно сказать, что у всех букмекерских компаний, легально работающих в России, сейчас есть один общий конкурент — это нелегальный рынок.

В 2017 году доля легальных и нелегальных компаний распределялась в пропорции 30% на 70%, так что прогресс на сегодняшний день налицо. Благодаря активной деятельности Роскомнадзора, Минфина, ФНС и отраслевых объединений доля черного рынка ощутимо снижается — об этом говорят цифры. За неполный 2018 год Роскомнадзор уже заблокировал 76 546 сайтов с азартными играми.

Так как же обходить нелегальные сайты стороной, чтобы не лишиться своих денег?

Самый простой способ — посмотреть, в какой доменной зоне зарегистрирован сайт, на котором вы собрались сделать ставку. Легальные российские компании оперируют только в доменной зоне RU, в то время как «псевдобукмекеры» могут скрываться под доменами самых разных юрисдикций.

Игроки все увереннее делают свой выбор в пользу легальных сайтов, ведь только они могут гарантировать надежность и сохранность денежных средств. Рисков невыплаты выигрыша и недобросовестного оперирования в легальном секторе практически нет, в нелегальной же зоне игрок полностью незащищен. Это значит, что в случае возникновения спорных ситуаций или попросту блокировки незаконного сайта, игроку просто некуда обратиться за правовой помощью. Более того — он и сам косвенно становится «соучастником преступления», своими действиями нарушая российское законодательство.

Универсальный совет тем, кто беспокоится о том, как не потерять деньги на ставках, очень прост: имейте дело только с теми компаниями, у которых есть лицензия и которые входят в одну из нескольких Саморегулируемых организаций (СРО). Смотрите на то, как компания представлена в интернете и в офлайне, где рекламирует себя, что пишут о ней в прессе, насколько активно она сотрудничает со спортивными организациями и спортсменами и т. д.

Оценить вес и надежность букмекерской компании поможет наш редакционный перечень важнейших критериев, составленный совместно с экспертами Первой саморегулируемой организацией букмекеров России:

Возраст букмекерской компании

На первый взгляд, солидный возраст — это большой плюс в копилку преимуществ букмекера. Да, год основания бизнеса является важным фактором, но не решающим. Многие компании за время своего существования часто меняли владельцев, в результате чего так же часто менялась и стратегия компании.

Количество сотрудников

Сотрудники — это ценный актив любого бизнеса. Большой штат указывает на стремление руководителей компании масштабировать свою деятельность, активно развивать сервисы и совершенствовать продукт. А еще быть привлекательным работодателем на рынке труда и занятости, особенно в регионах, то есть там, где традиционно наблюдается дефицит рабочих мест.

Маркетинговая активность

Как и где компания себя рекламирует? Как относится к своему потребителю? Соблюдает ли правила добросовестной конкуренции? Какие ценности заложены в основу позиционирования букмекерского бренда? На эту тему можно написать целый трактат, однако мы ограничимся анализом форматов продвижения. Один из форматов — это прямая, часто агрессивная реклама, рассчитанная на быстрое получение прибыли и WOW-эффект: обещание сумасшедших выигрышей, горы фрибетов и манящих бонусов. Как правило, именно такой рекламой изобилуют сайты с пиратским видеоконтентом или порносайты.

Другой путь, используемый в маркетинге, — долгосрочная стратегия по инвестированию в развитие национального спорта: заключение контрактов с федерациями, лигами и спортсменами, участие в благотворительных проектах, поддержка детско-юношеского спорта. Пожалуй, это «самый социально-ответственный» критерий оценки, так как показывает, в какой степени компания вовлечена в развитие национального спорта. Какая из описанных стратегий эффективнее и ближе аудитории — решать каждому конкретному игроку.

Охват и география деятельности

Наличие широкой региональной сети говорит о взвешенной и последовательной политике по экспансии и увеличению количества Пунктов приема ставок (ППС) в стране. Посмотрите, в каких городах РФ работает компания, есть ли среди них города-миллионники, как часто компания открывает новые клубы. Локальность бизнеса, напротив, может свидетельствовать о разрозненных и бессистемных действиях по открытию ППС в городах России, что в конечном итоге может негативно влиять на качество продукта и сервисов.

Финансовая безопасность и гарантии

Это один из важнейших факторов доверия к компании. Чтобы понять, насколько крепко букмекер стоит на ногах, достаточно заглянуть в Реестр членов СРО. Например, на сайте Первой СРО он находится в открытом доступе.

В реестре фиксируется год основания компании, ее «документальная история», а также наличие дисциплинарных нарушений.

Также вы можете оценить размер компенсационного фонда СРО, членом которого является организатор пари. Этот фонд служит своеобразной страховкой для игрока в случае, если компания, например, обанкротилась.

Социальная ответственность

Социальная ответственность в букмекерском бизнесе не пустое понятие. Это то, что обеспечивает многим букмекерским компаниям заслуженное право быть значимой частью спортивного сообщества. Сегодня благодаря активностям топовых букмекеров бизнес стал одним из основных источников инвестиций в российский спорт. Это и спонсорские контракты, и целевые отчисления в пользу лиг и федераций, и благотворительные проекты по поддержке детско-юношеского спорта.

Помимо этого, важным индикатором социальной ответственности является соблюдение принципов Responsible Gaming — общемировой практики по борьбе с психологической зависимостью от игры.

Общественное признание

Ну и, наконец, главный признак статуса любой компании — это общественное признание. Смотрите на заслуги букмекера, отмеченные не только сугубо профессиональными наградами, но и авторитетными спортивными, потребительскими и народными премиями.

За последние несколько лет букмекерский рынок очень повзрослел, увеличилось количество рекламы, букмекеры платят целевые отчисления в пользу спорта. «Вместе с тем растет и культура потребления, — объясняет Юрий Красовский, президент Первой Саморегулируемой организации букмекеров России. — Меняется и сам потребитель — сегодня ставят не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы проверить свои знания и получить эмоциональное удовольствие». И в этой связи никогда не нужно забывать, что букмекерство — это прежде всего интеллектуальный спор, а клиент букмекерской компании — настоящий знаток спорта.