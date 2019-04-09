Влиятельность уровня «бог»: кто делает российский спорт таким могучим
Вяльбе, Уткин, Валуев, Мамиашвили, Винер — хоть
Вяльбе, Уткин, Валуев, Мамиашвили, Винер — хоть
«У меня совершенно однозначная реакция на то, как Елена Вяльбе пыталась отстранить Губерниева от чемпионата мира по лыжным гонкам. Это просто идиотизм, — возмутился на днях спортивный журналист Василий Уткин. — Мало того что Губерниев — единственный комментатор, так ещё и понятно, что он публику приводит. Поэтому это абсурд».
Уткин высоко оценил влияние Дмитрия Губерниева в спортивной среде. Ему не было смысла преувеличивать — Василий и Дмитрий не дружат и работают в разных сферах. Так что Уткин дал оценку исключительно как профессионал своего дела.
С Дмитрием Губерниевым всё ясно. Он давно перерос рамки своего любимого биатлона и стал главной публичной персоной российского спорта, занимаясь и футболом, и хоккеем, и лыжами, и даже в плавание привлекая зрителей. Если составлять рейтинг самых влиятельных на российский спорт персон (в смысле тех, кто действительно влияет — собственной персоной, образом, делами, известностью, да не на один вид спорта, а сразу на много), то он был бы там вне конкуренции. Кто бы и как к Дмитрию не относился — это факт.
А вот кто бы смог составить реальную конкуренцию Губерниеву? Таких людей не так много, но они есть. Те, кто много делает и много говорит. Те, кого слушают. Мы объединили их в один список, расставив по местам. Как думаете, кто победил?
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