Влиятельность уровня «бог»: кто делает российский спорт таким могучим

«У меня совершенно однозначная реакция на то, как Елена Вяльбе пыталась отстранить Губерниева от чемпионата мира по лыжным гонкам. Это просто идиотизм, — возмутился на днях спортивный журналист Василий Уткин. — Мало того что Губерниев — единственный комментатор, так ещё и понятно, что он публику приводит. Поэтому это абсурд».

Уткин высоко оценил влияние Дмитрия Губерниева в спортивной среде. Ему не было смысла преувеличивать — Василий и Дмитрий не дружат и работают в разных сферах. Так что Уткин дал оценку исключительно как профессионал своего дела.

С Дмитрием Губерниевым всё ясно. Он давно перерос рамки своего любимого биатлона и стал главной публичной персоной российского спорта, занимаясь и футболом, и хоккеем, и лыжами, и даже в плавание привлекая зрителей. Если составлять рейтинг самых влиятельных на российский спорт персон (в смысле тех, кто действительно влияет — собственной персоной, образом, делами, известностью, да не на один вид спорта, а сразу на много), то он был бы там вне конкуренции. Кто бы и как к Дмитрию не относился — это факт.

А вот кто бы смог составить реальную конкуренцию Губерниеву? Таких людей не так много, но они есть. Те, кто много делает и много говорит. Те, кого слушают. Мы объединили их в один список, расставив по местам. Как думаете, кто победил?

Десятое место. Елена Вяльбе

Источник: РИА "Новости"

Елена Валерьевна за пару лет превратилась в глазах болельщиков в национального героя. Под её руководством лыжная сборная ожила, омолодилась и стала показывать очень хорошие результаты. Огорчает лишь то, что лыжники редко радуют по-настоящему большими победами, золотыми медалями, однако Вяльбе способна компенсировать недостаток подобных эмоций или острым словцом, или ярким поступком. Вспомните, как она болела за своих на Олимпиаде!

Девятое место. Николай Валуев

Источник: РИА "Новости"

Депутат Госдумы Николай Валуев много лет был на гребне волны спортивных новостей. Сейчас популярность бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе несколько угасла, но он всё ещё занимается политикой и делает заявления на публику. А ещё Валуев — член Исполкома федерации хоккея с мячом России. Но можно ли это считать преимуществом? Большой вопрос.

Восьмое место. Василий Уткин

Источник: РИА

Василия тоже вполне можно отнести к числу наиболее известных персон российского спорта, конкретно — футбола. Уткин в отличие от многих других коллег по комментаторскому цеху не скован контрактными обязательствами и может высказывать свою точку зрения когда и как ему хочется. Иногда из этого вырастают громкие скандалы — как было с Иваном Игнатьевым.

Седьмое место. Елена Исинбаева

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bv8yX5QhIvm/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bv8yX5QhIvm/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bv8yX5QhIvm/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-07T09:46:42+00:00">Apr 7, 2019 at 2:46am PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Елена сделала себе выдающуюся карьеру в спорте. Она не только собрала потрясающую коллекцию наград, включая и золотые медали Олимпиады, но и зашла дальше: сейчас она, несмотря на все претензии к России, является членом Международного олимпийского комитета и занимается глобальными вопросами: от юношеских Олимпиад до допинга. Впрочем, и про яркие медийные поводы Исинбаева не забывает: на днях она получила урок лезгинки в Махачкале.

Шестое место. Этери Тутберидзе

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий Тутберидзе: судьба великого гения в кадрах

Этери Георгиевна — человек закрытый, никогда не играющий на публику. Однако поклонники фигурного катания не только в России, но и в мире с трепетом ждут каждого слова из уст тренера, перевернувшего женскую «фигурку». О достижениях учениц Тутберидзе лишний раз и напоминать не нужно: её ученицы устраивают на мировой арене настоящую гегемонию.

Пятое место. Ирина Роднина

Источник: РИА "Новости"

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина после спорта нашла себя в политике и общественной деятельности. Роднина долгое время работает в Госдуме, в совете по физической культуре и спорту и не всегда соглашается с точкой зрения большинства. Она смело вмешивается в конфликты и время от времени даже сама их провоцирует.

Четвёртое место. Владислав Третьяк

Легендарный спортсмен во главе федерации популярнейшего в России вида спорта. Что может быть круче такого сочетания? Владислав Александрович всегда находится в гуще хоккейных событий и с удовольствием делится своими соображениями по горячим поводам.

Третье место. Татьяна Тарасова

Источник: РИА

Татьяна Анатольевна Тарасова в фигурном катании была всегда. Даже раньше, чем вы можете себе представить. С 70-х годов она воспитала множество чемпионов, счёт золотых наград её учеников идёт на десятки. Сейчас Тарасова отошла от активной тренерской деятельности, но по-прежнему остаётся одним из главных лиц фигурного катания в России. Считается, что без её слова не решается ни один вопрос. А говорит Татьяна Анатольевна с охотой и пламенем.

Второе место. Михаил Мамиашвили

Источник: РИА "Новости"

Михаил Геразиевич имеет влияние не только в российской, но и в мировой спортивной борьбе. Он настолько крут, что США боится дать ему визу. А на вопрос о Макгрегоре Мамиашвили отвечает «Да кто это такой?». К достижениям Мамиашвили как руководителя федерации вопросов в последнее время не возникает — в 2018 году Россия блестяще выступила на чемпионате мира.

Первое место. Ирина Винер-Усманова

Источник: РИА