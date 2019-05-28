Обновленное РУСАДА не будет покрывать допингистов. Отстранена чемпионка мира по гимнастике Семенова
За один день в России пять дисквалификаций.
За один день в России пять дисквалификаций.
Российский спорт избавился от допингового скандала? Во всяком случае, заявление министра спорта Павла Колобкова выглядит оптимистичным.
«Решение принято еще 20 сентября 2018 года, когда членство РУСАДА в WADA было восстановлено, но при этом было поставлено два условия. На сегодня все условия выполнены. РУСАДА восстановлено, в отношении России нет никаких санкций, у нас с WADA нормальные рабочие отношения», — цитирует чиновника «Р-Спорт».
Подобное заявление Колобкова говорит о том, что база данных московской антидопинговой лаборатории прошла первую проверку отделом расследований WADA и серьезных санкций России точно опасаться не стоит. Однако точка в этом деле будет поставлена не раньше 2020 — слишком большой объем информации подлежит изучению.
Тем не менее важные шаги во восстановлению российского спорта уже сделаны. И, если верить главе РУСАДА Юрию Ганусу, добиться этого было непросто.
«Восстановление РУСАДА — это достижение нашей команды. А кто помогал? Мы работали вопреки. Нам никто не помогал.
Вы не представляете, под каким давлением находились все члены нашей команды, но я поставил задачу все от нас зависящее выполнить. Мы решали вопросы до такой степени (тщательно), что WADA говорило: все, отстаньте от нас, — говорил гендиректор РУСАДА в эфире телеканала «Звезда».
РУСАДА пришлось измениться. Похоже, агенство больше не намерено покрывать тех, кто попался на употреблении допинга в стране.
27 мая на сайте РУСАДА появилась новость, что 21-летняя чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике Александра Семенова дисквалифицирована на два года. Срок ее отстранения отсчитывается с 12 ноября 2018 года.
У гимнастки достаточно титулов. Семенова: чемпионка мира 2014 года, двукратная чемпионка Европы 2014 года в многоборье и упражнениях с тремя мячами и двумя лентами, серебряный призер чемпионата Европы в финалах с десятью булавами. Все складывалось удачно, но Александра перестала попадать в сборную России в 2015-м.
Теперь она признана виновной в нарушении пункта 2.1 «Общероссийских антидопинговых правил» («Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).
Семенова не единственная, кто попал под бан 27 мая. Вместе с ней наказания получили:
Пять отстранений за день. Выглядит серьезно, не правда ли? Очевидно, что после выполнения целого ряда строгих критериев, РУСАДА стала действовать активнее и жестче в отношении собственных спортсменов. Возможно, такими мерами агентству удастся воспитать в атлетах антидопинговую культуру.