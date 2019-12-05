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5 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии. Об этом говорится в докладе группы независимых российских экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктора Блажеева.

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Источник: Спорт РИА Новости

В тексте документа, который есть в распоряжении РИА Новости, подчеркивается, что Департамент разведки и расследований WADA продолжает игнорировать тот факт, что у Родченкова и создателей LIMS Олега Мигачева и Тимофея Соболевского до июня 2016 года была возможность удаленно изменять и администрировать базу.

«Более того, вывезенная из московской лаборатории Родченковым, Мигачевым и Соболевским версия LIMS на территории США не использовалась как программный продукт (в штатном круглосуточном режиме), хранилась на электронном носителе информации, что также подтверждает возможность ее модификации заинтересованными лицами в целях подтверждения своих «громких допинговых разоблачений», — отмечают эксперты.

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Они подчеркивают, что Родченков только спустя полгода после эмиграции в США «решился на обличающие российский спорт официальные заявления». По мнению специалистов, шести месяцев вполне достаточно, чтобы переделать любую не используемую в штатном режиме версию LIMS без оставления следов.

WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, а также вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В 2016 году были опубликованы две части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Исполком WADA в сентябре 2018 года восстановил статус РУСАДА.

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В сентябре WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с возможными манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале 2019 года.

Заседание исполкома WADA пройдет 9 декабря.

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