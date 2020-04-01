Россияне перешли на домашнюю йогу и фитнес, показало исследование
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россияне за последние две недели в категории товаров для спорта в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россияне за последние две недели в категории товаров для спорта в
Чаще всего на «Беру» заказывали гантели, диски и грифы для штанги — интерес к этой категории с 14 по 28 марта по отношению к аналогичным двум неделям годом ранее подскочил почти в 6 раз. «Потратить на свободные веса россияне готовы в среднем не более 2300 рублей. На втором месте оказались
Скачок спроса эксперты зафиксировали и на ролики для пресса — интерес к ним за 2 недели вырос в 8 раз. Более чем в 7 раз выросло количество заказов с товарами для занятия йогой и более чем в 6 раз вырос интерес к коврикам для занятия фитнесом. «Скакалки и
Помимо спортивного оборудования, много заказов пришлось на категорию спортивного питания, однако на предтренировочные комплексы, креатин, аминокислоты и другое питание, которое обычно используется спортсменами, занимающимися в
Аналитики также заметили рост спроса на товары для уличного спорта. «Так, количество заказов баскетбольных мячей увеличилось на 78%, а футбольных — на 91%. Ракетки для бадминтона и настольного тенниса за последние 2 недели стали зазывать в 3,5 раза чаще», — уточняют аналитики. Они связывают это с ранним дачным сезоном и, соответственно, с ростом спроса на товары для загородных домов.
В целом спрос на спортивные товары за последние 2 недели вырос более чем на 60%. Пик спроса на категорию пришёлся на прошедшую субботу. По мнению экспертов маркетплейса, это может быть связано с переходом многих россиян на удалённую работу и с нерабочей неделей 30 марта — 5 апреля, отмечается в исследовании.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, более 36 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 2777, всего скончались от болезни 24 человека. В РФ неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена властями нерабочей