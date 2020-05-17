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14:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналду в нижнем белье, милые фото от жены Овечкина, танцы от Плющенко и Рудковской

Чем делятся звезды спорта в соцсетях.

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Источник: РИА "Новости"
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Рассказываем, как живет португалец вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес и четырьмя детьми в Турине.

Маргарита Мамун показала, как держать мяч и ребенка, чтобы никто не укатился.

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«Человек в железной маске». Серхио Рамос выложил фото в маске с тренировки «Реала».

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«Утро невесты». Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская показала невероятно милое фото.

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Криштиану Роналду показал новое фото в нижнем белье.

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Жена Александра Кокорина Дарья Валитова похвасталась пышной грудью.

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Анна Щербакова ответила на челлендж Александра Овечкина и выполнила упражнения с клюшкой.

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«Оп-оп-опа!». Таких Плющенко и Рудковскую вы еще не видели.

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«Наши моменты». Жена Лионеля Месси показала семейное фото.

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«Королева». Горячее фото возлюбленной Криштиану Роналду из спортзала.

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