График возвращения спорта-2. Июль: «Формула-1», НБА, Емельяненко против Исмаилова

Источник: РИА "Новости"

В предыдущей статье были перечислены спортивные события июня, которые заслуживают вашего внимания. И в следующем месяце они продолжатся: будут и шахматы, и теннис (по-прежнему, неофициальный), и, конечно, футбольные чемпионаты, включая российский. Плюс поединки боксеров и мастеров смешанных единоборств, причем не только в Лас-Вегасе, но и у нас. В частности, на 24 июля запланирован бой в Москве между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.

Впрочем, ММА и футбол вернулись к нам уже давно, еще в мае. Я же предлагаю сосредоточиться на тех видах спорта и турнирах, которых сейчас нет и которые именно в июле оживут после карантинной паузы.

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«ФОРМУЛА-1»: ДО ПЕРВОЙ ГОНКИ — МЕНЬШЕ ЧЕТЫРЕХ НЕДЕЛЬ

Королева автогонок, стартовый этап которой в середине марта отменили в последний момент, перезапускает чемпионат-2020 в первый уик-энд июля и не в Австралии, а в Австрии. Пока календарь сезона утвержден только на первые два месяца. Их «Формула-1» полностью проведет на европейском континенте.

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Расписание первых восьми гонок сезона-2020

5 июля. 1-й этап. Шпильберг (Австрия)

12 июля. 2-й этап. Шпильберг (Австрия)

19 июля. 3-й этап. Будапешт (Венгрия)

2 августа. 4-й этап. Сильверстоун (Великобритания)

9 августа. 5-й этап. Сильверстоун (Великобритания)

16 августа. 6-й этап. Барселона (Испания)

30 августа. 7-й этап. Спа (Бельгия)

6 сентября. 8-й этап. Монца (Италия)

Дальнейшее расписание пока в разработке. Всего организаторы рассчитывают провести от 15 до 18 этапов и закончить сезон в декабре. «Гран-при России» по предварительной информации состоится 27 сентября, как и планировалось изначально. Возможно, это будет первая гонка в году, где на трибуны начнут пускать зрителей. Кроме того, обсуждается вариант с проведением в Сочи двух этапов подряд, как летом в Шпильберге и Сильверстоуне. Наша сторона не возражает: хотите два — сделаем два.

Для подобных сдвоенных Гран-при ФИА предлагала изменить регламент: во второй уик-энд проводить квалификацию в формате «гонки с обратным стартом», где лидеры чемпионата уходят на трассу последними — дескать, это добавит непредсказуемости и интриги. Большинство команд поддержало новинку, но «Мерседес» при голосовании заблокировал ее, и от эксперимента пришлось отказаться.

С возвращением «Формулы-1» у россиян после долгого перерыва вновь появится возможность поболеть за соотечественника в элитных международных соревнованиях в прямом ТВ-эфире. Хватит уже интернет-шахматистам отдуваться за всю страну — в июле на пост спортсмена № 1 заступает пилот «Альфа-Таури» Даниил Квят! Плюс Роберт Шварцман, Никита Мазепин и другие наши гонщики «Ф-2» и «Ф-3» — этапы «младших» серий будут проходить по тому же календарю, параллельно с главной «формулой».

Владимир Драчев (глава СБР) на пресс-конференции. | Источник: РИА

БИАТЛОН: «ШАПИТО» ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН

Есть в России один вид спорта, где кипучая жизнь не прекращается даже на один день. Ни коронавирусу, ни летнему бесснежью не под силу остановить биатлонную «мыльную оперу». Премьера очередной серии — или даже целого сезона, как знать, — назначена на 11 июля, когда состоится отчетно-выборная конференция СБР.

Рекламная кампания предстоящего шоу уже идет полным ходом: Владимир Драчев рассылает по стране письма с призывом бойкотировать конференцию, а устроившие ее «мятежники» бомбардируют регионы своими бумажками, где в красках расписывают подвиги президента федерации.

Их последнее «произведение» даже всплыло на официальном сайте СБР, но вскоре загадочным образом (видимо, по окрику откуда-то сверху) оттуда исчезло.

Если бунтовщики сумеют-таки свалить Драчева, то вместо него российский биатлон, похоже, возглавит Виктор Майгуров. Хотя в этом «шапито» прогнозировать что-либо с уверенностью никогда нельзя, с них станется. Все, что остается нам с вами — запасаться попкорном.

Продолжение сезона НБА намечено в парке Диснея. | Источник: AP

БАСКЕТБОЛ: В ПАРКЕ ДИСНЕЯ — НОВЫЙ АТТРАКЦИОН

Наконец, в последний день июля возобновляется чемпионат сильнейшей баскетбольной лиги мира. Из 30 клубов НБА в концовке сезона примут участие 22: те 16, что на момент остановки турнира находились в зоне плей-офф, и еще шесть, отстававших от восьмого места в своих конференциях на шесть побед или меньше.

Положение в регулярном чемпионате НБА

Восток

1. Милуоки — 53 победы-12 поражений.

2. Торонто — 46−18.

3. Бостон — 43−21.

4. Майами — 41−24.

5. Индиана — 39−26.

6. Филадельфия — 39−26.

7. Бруклин — 30−34.

8. Орландо — 30−35.

9. Вашингтон — 24−40.

10. Шарлотт — 23−42.

11. Чикаго — 22−43.

12. Нью-Йорк — 21−45.

13. Детройт — 20−46.

14. Атланта — 20−47.

15. Кливленд — 19−46.

Запад

1. Лейкерс — 49−14.

2. Клипперс — 44−20.

3. Денвер — 43−22.

4. Юта — 41−23.

5. Оклахома-Сити — 40−24.

6. Хьюстон — 40−24.

7. Даллас — 40−27.

8. Мемфис — 32−33.

9. Портленд — 29−37.

10. Нью-Орлеан — 28−36.

11. Сакраменто — 28−36.

12. Сан-Антонио — 27−36.

13. Финикс — 26−39.

14. Миннесота — 19−45.

15. Голден Стэйт — 15−50.

Таким образом, для «Шарлотт», «Чикаго», «Нью-Йорка», «Детройта», «Атланты», «Кливленда», «Миннесоты» и «Голден Стэйт» сезон завершен. Остальные же съедутся в штат Флорида и будут играть на площадках парка развлечений Disney World в Орландо. Разумеется, без зрителей и, соблюдая строгие правила, порожденные эпидемией.

Сначала команды проведут по восемь матчей регулярного чемпионата. Поскольку число игр у всех разное, от 63 до 67, это не приведет команды к общему знаменателю, но тут лига постановила «на глазок»: если между восьмым и девятым клубами будет меньше четырех побед, им предстоит дополнительная квалификационная серия за последнюю путевку в 1/8 финала от своей конференции. Причем серия необычная: обладателям места № 9 надо будет непременно выиграть два матча из двух, любое поражение для них смерти подобно.

Дальше — привычный цикл плей-офф в полном объеме.

Минувшей ночью появилась первая неофициальная информация об ориентировочных датах начала кубковых раундов: 1/8 — с 18 августа, ¼ — с 1 сентября, ½ — с 15 сентября, финал — с 30-го, а чемпион должен определиться не позднее 15 октября.

Эта система уже одобрена клубами и профсоюзом игроков НБА. Последнему, правда, категорически не понравилась предложенная дата начала следующего сезона — 1 декабря. Мол, перерыв в полтора месяца это слишком мало. Но времени, чтобы утрясти сей последний вопрос у сторон еще полно — лишь бы играть начали. И пусть в НБА сейчас нет ни одного представителя России, баскетбол в исполнении Леброна Джеймса, Джеймса Хардена и прочих «кудесников мяча» — это все равно суперзрелище для истинных спортивных гурманов.

А как же НХЛ с Овечкиным, Малкиным и Кучеровым, спросите вы? Объясняю. Играть в хоккей за океаном тоже начнут, и довольно скоро, но еще неясно, когда именно. Можно предположить, что где-то в те же сроки, что и в баскетбол, однако конкретные даты пока не прозвучали — гарантий, что и эта лига вернется до конца июля, у нас с вами нет.

Зато в следующем, последнем из летних месяцев, она заиграет непременно, тут нет сомнений. О чем и пойдет речь в следующей, августовской статье.