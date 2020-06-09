График возвращения спорта-2. Июль: «Формула-1», НБА, Емельяненко против Исмаилова
Продолжаем обзор соревнований, которые должны начаться или возобновиться этим летом.
Продолжаем обзор соревнований, которые должны начаться или возобновиться этим летом.
В предыдущей статье были перечислены спортивные события июня, которые заслуживают вашего внимания. И в следующем месяце они продолжатся: будут и шахматы, и теннис (по-прежнему, неофициальный), и, конечно, футбольные чемпионаты, включая российский. Плюс поединки боксеров и мастеров смешанных единоборств, причем не только в
Впрочем, ММА и футбол вернулись к нам уже давно, еще в мае. Я же предлагаю сосредоточиться на тех видах спорта и турнирах, которых сейчас нет и которые именно в июле оживут после карантинной паузы.
Королева автогонок, стартовый этап которой в середине марта отменили в последний момент, перезапускает чемпионат-2020 в первый
Расписание первых восьми гонок сезона-2020
5 июля. 1-й этап. Шпильберг (Австрия)
12 июля. 2-й этап. Шпильберг (Австрия)
19 июля. 3-й этап. Будапешт (Венгрия)
2 августа. 4-й этап. Сильверстоун (Великобритания)
9 августа. 5-й этап. Сильверстоун (Великобритания)
16 августа. 6-й этап. Барселона (Испания)
30 августа. 7-й этап. Спа (Бельгия)
6 сентября. 8-й этап. Монца (Италия)
Дальнейшее расписание пока в разработке. Всего организаторы рассчитывают провести от 15 до 18 этапов и закончить сезон в декабре. «Гран-при России» по предварительной информации состоится 27 сентября, как и планировалось изначально. Возможно, это будет первая гонка в году, где на трибуны начнут пускать зрителей. Кроме того, обсуждается вариант с проведением в Сочи двух этапов подряд, как летом в Шпильберге и Сильверстоуне. Наша сторона не возражает: хотите два — сделаем два.
Для подобных сдвоенных
С возвращением «Формулы-1» у россиян после долгого перерыва вновь появится возможность поболеть за соотечественника в элитных международных соревнованиях в прямом
Есть в России один вид спорта, где кипучая жизнь не прекращается даже на один день. Ни коронавирусу, ни летнему бесснежью не под силу остановить биатлонную «мыльную оперу». Премьера очередной серии — или даже целого сезона, как знать, — назначена на 11 июля, когда состоится
Их последнее «произведение» даже всплыло на официальном сайте СБР, но вскоре загадочным образом (видимо, по окрику
Если бунтовщики
Наконец, в последний день июля возобновляется чемпионат сильнейшей баскетбольной лиги мира. Из 30 клубов НБА в концовке сезона примут участие 22: те 16, что на момент остановки турнира находились в зоне
Положение в регулярном чемпионате НБА
Восток
1. Милуоки — 53 победы-12 поражений.
2. Торонто — 46−18.
3. Бостон — 43−21.
4. Майами — 41−24.
5. Индиана — 39−26.
6. Филадельфия — 39−26.
7. Бруклин — 30−34.
8. Орландо — 30−35.
9. Вашингтон — 24−40.
10. Шарлотт — 23−42.
11. Чикаго — 22−43.
12.
13. Детройт — 20−46.
14. Атланта — 20−47.
15. Кливленд — 19−46.
Запад
1. Лейкерс — 49−14.
2. Клипперс — 44−20.
3. Денвер — 43−22.
4. Юта — 41−23.
5.
6. Хьюстон — 40−24.
7. Даллас — 40−27.
8. Мемфис — 32−33.
9. Портленд — 29−37.
10.
11. Сакраменто — 28−36.
12.
13. Финикс — 26−39.
14. Миннесота — 19−45.
15. Голден Стэйт — 15−50.
Таким образом, для «Шарлотт», «Чикаго», «Нью-Йорка», «Детройта», «Атланты», «Кливленда», «Миннесоты» и «Голден Стэйт» сезон завершен. Остальные же съедутся в штат Флорида и будут играть на площадках парка развлечений Disney World в Орландо. Разумеется, без зрителей и, соблюдая строгие правила, порожденные эпидемией.
Сначала команды проведут по восемь матчей регулярного чемпионата. Поскольку число игр у всех разное, от 63 до 67, это не приведет команды к общему знаменателю, но тут лига постановила «на глазок»: если между восьмым и девятым клубами будет меньше четырех побед, им предстоит дополнительная квалификационная серия за последнюю путевку в 1/8 финала от своей конференции. Причем серия необычная: обладателям места № 9 надо будет непременно выиграть два матча из двух, любое поражение для них смерти подобно.
Дальше — привычный цикл
Эта система уже одобрена клубами и профсоюзом игроков НБА. Последнему, правда, категорически не понравилась предложенная дата начала следующего сезона — 1 декабря. Мол, перерыв в полтора месяца это слишком мало. Но времени, чтобы утрясти сей последний вопрос у сторон еще полно — лишь бы играть начали. И пусть в НБА сейчас нет ни одного представителя России, баскетбол в исполнении Леброна Джеймса, Джеймса Хардена и прочих «кудесников мяча» — это все равно суперзрелище для истинных спортивных гурманов.
А как же НХЛ с Овечкиным, Малкиным и Кучеровым, спросите вы? Объясняю. Играть в хоккей за океаном тоже начнут, и довольно скоро, но еще неясно, когда именно. Можно предположить, что
Зато в следующем, последнем из летних месяцев, она заиграет непременно, тут нет сомнений. О чем и пойдет речь в следующей, августовской статье.