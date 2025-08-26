Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын альпинистки Наговициной обратился к генпрокурору и главе МИД: «Я убежден, что моя мама жива»

Михаил Наговицин обратился в соцсетях к генеральному прокурору России, главе МИД России и российскому послу в Киргизии.

Источник: Спортс"

Ранее 47-летняя россиянка сломала ногу при восхождении на пик Победы в Кыргызстане. С 12 августа она находится на высоте 7200 м, однако спасатели не могли добраться до альпинистки из-за плохих погодных условий.

"Моя мама опытный альпинист, имеет второй спортивный разряд в альпинизме, обладает крепким здоровьем и отличной физической формой. На видео, полученном мной, отчетливо видно, что спустя семь дней после потери связи, она активно машет рукой, полна сил. Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива.

Согласно прогнозам, благоприятные погодные условия сохранятся лишь в течение ближайших двух суток. По истечении этого времени проведение спасательной операции может стать невозможным.

Прошу оказать содействие в организации аэровидеосъемки района пика Победы с использованием дронов в целях подтверждения факта, что она жива. В случае подтверждения данного факта, организовать спасательную операцию", — написал Наговицин в соцсетях.