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12 июня, источник: ТАСС

Каноист Штыль получит серебро ОИ-2012 только по завершении всех процедур

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российский каноист Иван Штыль получит серебряную медаль Олимпийских игр 2012 года только после завершения всех обязательных процедур. Об этом ТАСС заявила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что результат литовца Евгения Шуклина на Играх-2012 аннулирован из-за нарушения антидопинговых правил. В Лондоне Шуклин занял второе место в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 200 м. В результате серебряная медаль должна достаться россиянину Ивану Штылю, ставшему третьим.

«Шуклин еще может подать апелляцию. Поэтому Иван сможет получить медаль только после завершения всех процедур. Это может растянуться надолго», — сказала Искахова.

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Золотую медаль на Играх-2012 завоевал украинец Юрий Чебан. Бронзовую медаль после дисквалификации Шуклина получит испанский канонист Альфонсо Бенавидес.

Шуклин завершил спортивную карьеру, ранее литовец рассказывал ТАСС, что никогда не использовал допинг. Шуклин может оспорить решение МОК в спортивном арбитраже в Лозанне, однако спортсмен заявлял, что денег на судебное разбирательство у него нет.

33-летний Штыль является действующим спортсменом, в его активе 15 золотых, шесть серебряных и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.

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