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9 октября, источник: Sport24

Валлийский регбист отправил партнера по сборной в нокаут

Жесткое столкновение партнеров по команде случилось в матче проходящего в Японии Кубка мира по регби между сборными Уэльса и Фиджи.

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На 57-й минуте игры при счете 17:14 в пользу Фиджи игрок сборной Уэльса Дэн Биггар был сбит с ног партнером Лайамом Уильямсом. Оба регбиста бежали на летевший в воздухе мяч и не заметили друг друга. Уильямс был первым на мяче и плечом со всей силы влетел в голову Биггару.

29-летний Дэн несколько минут неподвижно пролежал на газоне, пока за ним выехал гольф-кар. К радости публики и других участников встречи регбист все же смог подняться и под аплодисменты трибун самостоятельно покинуть пределы поля. Проверявшие спортсмена на предмет сотрясения мозга врачи приняли решение не рисковать здоровьем спортсмена — Биггар был заменен, но за оставшейся частью матча наблюдал со скамейки запасных.

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Его партнеры в итоге сумели не только отыграться, но и победить (29:17), добыв путевку в четвертьфинал Кубка мира.

Стоит отметить, что 29 сентября также получил повреждение головы в матче против Австралии. Ему разрешили сыграть с Фиджи, после того как обследование не выявило у него сотрясения мозга.

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