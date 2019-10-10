Валлийский регбист отправил партнера по сборной в нокаут
Жесткое столкновение партнеров по команде случилось в матче проходящего в Японии Кубка мира по регби между сборными Уэльса и Фиджи.
Жесткое столкновение партнеров по команде случилось в матче проходящего в Японии Кубка мира по регби между сборными Уэльса и Фиджи.
На 57-й минуте игры при счете 17:14 в пользу Фиджи игрок сборной Уэльса Дэн Биггар был сбит с ног партнером Лайамом Уильямсом. Оба регбиста бежали на летевший в воздухе мяч и не заметили друг друга. Уильямс был первым на мяче и плечом со всей силы влетел в голову Биггару.
29-летний Дэн несколько минут неподвижно пролежал на газоне, пока за ним выехал
Его партнеры в итоге сумели не только отыграться, но и победить (29:17), добыв путевку в четвертьфинал Кубка мира.
Стоит отметить, что 29 сентября также получил повреждение головы в матче против Австралии. Ему разрешили сыграть с Фиджи, после того как обследование не выявило у него сотрясения мозга.