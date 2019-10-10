Валлийский регбист отправил партнера по сборной в нокаут

На 57-й минуте игры при счете 17:14 в пользу Фиджи игрок сборной Уэльса Дэн Биггар был сбит с ног партнером Лайамом Уильямсом. Оба регбиста бежали на летевший в воздухе мяч и не заметили друг друга. Уильямс был первым на мяче и плечом со всей силы влетел в голову Биггару.

29-летний Дэн несколько минут неподвижно пролежал на газоне, пока за ним выехал гольф-кар. К радости публики и других участников встречи регбист все же смог подняться и под аплодисменты трибун самостоятельно покинуть пределы поля. Проверявшие спортсмена на предмет сотрясения мозга врачи приняли решение не рисковать здоровьем спортсмена — Биггар был заменен, но за оставшейся частью матча наблюдал со скамейки запасных.

Его партнеры в итоге сумели не только отыграться, но и победить (29:17), добыв путевку в четвертьфинал Кубка мира.