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11:59 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан завоевал еще одну лицензию на Олимпиаду-2024 в Париже

Казахстанка Арина Алтухова завоевала лицензию на участие в летних Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz.

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Источник: AP 2023

Заветную квоту Алтухова получила на чемпионате Азии в южнокорейском Чханвоне в соревнованиях по стрельбе по мишеням из винтовки среди женщин с 50 метров. Казахстанка вышла в финал с результатом 590 очков, где заняла пятое место, тем самым завоевав олимпийскую квоту.

Для сборной Казахстана по стрелковым видам спорта это уже вторая олимпийская лицензия, ранее на чемпионате мира по пулевой стрельбе в Азербайджане Ислам Сатпаева завоевал первую.

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