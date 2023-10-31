Казахстан завоевал еще одну лицензию на Олимпиаду-2024 в Париже

Заветную квоту Алтухова получила на чемпионате Азии в южнокорейском Чханвоне в соревнованиях по стрельбе по мишеням из винтовки среди женщин с 50 метров. Казахстанка вышла в финал с результатом 590 очков, где заняла пятое место, тем самым завоевав олимпийскую квоту.