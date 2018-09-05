Роман с Россией закончен. Виктор Ан возвращается домой

Источник: Спорт-Экспресс

Виктор АН

Родился 23 ноября 1985 году в Сеуле

Самый титулованный шорт-трекист в истории

Шестикратный олимпийский чемпион

20-кратный чемпион мира

Восьмикратный обладатель Кубка мира

Пятикратный чемпион Азиатских игр

Восьмикратный чемпион Европы

Трехкратный победитель Универсиад.

Уникальная карьера великого спортсмена подошла к концу. В 32 года Виктор Ан принял решение завершить карьеру и вернуться на историческую родину — в Южную Корею. Но для нас он — все равно свой. Семь лет своей жизни спортсмен провел в России, понимал наш язык и подарил стране незабываемые эмоции во время Олимпийских игр в Сочи.

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ВЗЛЕТ

Виражи его биографии захватывают дух. Уже в 16 лет он в составе корейской эстафетной четверки выиграл золото чемпионата мира. А спустя год стал абсолютным чемпионом мира. Тогда его звали Ан Хен Су и он считался одним из самых одаренных спортсменов мира. Все изменилось после Олимпийских игр-2006. В Турине кореец из четырех видов программ выиграл три, а еще в одном стал бронзовым призером. С учетом того, что тот сезон он закончил в ранге 15-кратного чемпиона мира, его окрестили богом шорт-трека.

Он в самом деле сводил с ума. Ан Хен Су устраивал настоящие представления на льду. Считается, что в этом виде спорта все решает тактика и умение мгновенно принимать решение. Вот в этом спортсмену просто не было равных. Он ускорялся в самые неожиданные моменты, мог последним начать молниеносную «пятисотку», а бывало пытался оторваться ото всех на круг.

После той Олимпиады в Корее был настоящий бум спортсмена. В Сеуле открывались фан-клубы Ан Хен Су, люди смотрели за выступлением своего героя в барах.

ПАДЕНИЕ

Вскоре у него случился конфликт с федерацией. В Корее после такого спортсмену, как правило, приходится либо извиняться, либо завершать карьеру. Там старший по возрасту априори прав. Ан Хен Су всерьез подумывал оставить спорт, но его авторитет в стране был столько велик, что ему позволили тренироваться отдельно от мужской команды. И в 2007 году он стал первым в истории спортсменом, которому удалось победить на пяти чемпионатах мира подряд.

А вот в следующем году произошло страшное. Во время тренировки спортсмен на огромной скорости влетел в ограждение и получил тяжелый перелом коленного сустава. Ан Хен Су искренне надеялся отобраться на Игры в Ванкувер, однако восстановиться за столь короткий срок было просто невозможно.

Спортсмен пролетел мимо Олимпиады и свои же чиновники, которые прекрасно помнили о недавнем конфликте, хладнокровно списали своего чемпиона. Людям объяснили, что все его успехи — в прошлом.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Сам спортсмен понимал, что последнего слова еще не сказал. Контактировал с федерациями разных стран. К счастью, самое оптимальное предложение поступило из России, где должна была состояться следующая Олимпиада. В конце декабря 2011 года Ан Хен Су получил российский паспорт и новое имя — Виктор Ан. Под которым и стал широко известен в нашей стране.

В российскую команду он пришел не с задранным подбородком и звездными замашками, наоборот — вел себя крайне скромно и уважительно со всеми. Форма его на тот момент тоже была далека от оптимальной. Но он пахал на тренировках как проклятый, тем самым показывая пример всей команде. В марте 2012 Виктор выиграл три дистанции на чемпионате страны. И уже тогда стало понятно — это локомотив, за которым будет двигаться весь российский шорт-трек.

Кстати, уже на тот момент Ан, который говорил, что хочет не просто иметь российский паспорт, но и погрузиться в нашу культуру, отлично понимал русскую речь. Говорить было сложнее, но он все-таки пытался даже давать короткие интервью по-русски.

А потом был Сочи-2014, где Виктор Ан стал настоящей легендой мирового спорта. Он снова выиграл три золота и бронзу, став шестикратным олимпийским чемпионом.

После спортсмен пел гимн России и говорил, что хотел бы остаться в нашей стране после завершения карьеры — и воспитывать юных шорт-трекистов. А в Корее проводили расследование с целью выяснить, как можно было так глупо потерять живую легенду. Кстати, фан-клубы в Сеуле, которые открылись после его триумфа в Турине, продолжали работать, и обычные корейцы все также любили своего кумира.

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ОН УЛЕТЕЛ. И НЕ ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ

Как было красиво и символично, если бы Виктор Ан завершил карьеру на Олимпийских играх в Корее. Уверен, он не был бы там чужим среди своих. За него болели бы не меньше, чем за спортсменов, выступавших под флагом Кореи. Он — международное достояние. И выиграть золото на исторической родине для него было сумасшедшей мотивацией.

Увы, Международный олимпийский комитет (МОК) лишил его и весь мир такого хеппи-энда. Ан был в потрясающей форме, писал открытое письмо президенту МОК Томасу Баху, но все без толку. Он до сих пор не знает, почему ему не дали возможности достойно уйти из спорта. И вряд ли когда-то простит тех, кто принял это решение.

Виктор выиграл в спорте все, что только возможно. Проводись Олимпийские игры-2018 не в Корее, он бы еще после Сочи завершил повесил коньки на гвоздь. Ну, а после такой незаслуженно скомканной концовки карьеры сомнений в том, что Ан объявит о своем решении — не было никаких.

Сюрпризом стало лишь то, что Виктор оставляет не только спорт, но и Россию. Во вторник у них была очередная встреча с Алексеем Кравцовым. Президент СКР предлагал шестикратному олимпийскому чемпиону разные варианты продолжения работы с командой. Ан и сам хотел стать тренером. Но его супруга Ю На Ри поставила ультиматум: либо мы вместе возвращаемся в Корею, либо я сделаю это одна. Она убеждена, что их трехлетней дочке будет куда лучше расти в Корее. Сейчас вся семья Анов уже в Корее.

Жаль, конечно, терять мастеров такого уровня. Виктор мог бы многому научить наше подрастающее поколение шорт-трекистов.

Но Алексей Кравцов заверил, что с Аном сохраняется хороший контакт. Кто знает, может быть, он еще вернется. Виктор пережил такие зигзаги судьбы, что исключать нельзя ничего.

В любом случае — спасибо ему за все.