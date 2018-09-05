Роман с Россией закончен. Виктор Ан возвращается домой
Шестикратный олимпийский чемпион завершил карьеру.
Шестикратный олимпийский чемпион завершил карьеру.
Виктор АН
Родился 23 ноября 1985 году в Сеуле
Самый титулованный
Шестикратный олимпийский чемпион
20-кратный чемпион мира
Восьмикратный обладатель Кубка мира
Пятикратный чемпион Азиатских игр
Восьмикратный чемпион Европы
Трехкратный победитель Универсиад.
Уникальная карьера великого спортсмена подошла к концу. В 32 года Виктор Ан принял решение завершить карьеру и вернуться на историческую родину — в Южную Корею. Но для нас он — все равно свой. Семь лет своей жизни спортсмен провел в России, понимал наш язык и подарил стране незабываемые эмоции во время Олимпийских игр в Сочи.
Виражи его биографии захватывают дух. Уже в 16 лет он в составе корейской эстафетной четверки выиграл золото чемпионата мира. А спустя год стал абсолютным чемпионом мира. Тогда его звали Ан Хен Су и он считался одним из самых одаренных спортсменов мира. Все изменилось после Олимпийских игр-2006. В Турине кореец из четырех видов программ выиграл три, а еще в одном стал бронзовым призером. С учетом того, что тот сезон он закончил в ранге 15-кратного чемпиона мира, его окрестили богом
Он в самом деле сводил с ума. Ан Хен Су устраивал настоящие представления на льду. Считается, что в этом виде спорта все решает тактика и умение мгновенно принимать решение. Вот в этом спортсмену просто не было равных. Он ускорялся в самые неожиданные моменты, мог последним начать молниеносную «пятисотку», а бывало пытался оторваться ото всех на круг.
После той Олимпиады в Корее был настоящий бум спортсмена. В Сеуле открывались
Вскоре у него случился конфликт с федерацией. В Корее после такого спортсмену, как правило, приходится либо извиняться, либо завершать карьеру. Там старший по возрасту априори прав. Ан Хен Су всерьез подумывал оставить спорт, но его авторитет в стране был столько велик, что ему позволили тренироваться отдельно от мужской команды. И в 2007 году он стал первым в истории спортсменом, которому удалось победить на пяти чемпионатах мира подряд.
Спортсмен пролетел мимо Олимпиады и свои же чиновники, которые прекрасно помнили о недавнем конфликте, хладнокровно списали своего чемпиона. Людям объяснили, что все его успехи — в прошлом.
Сам спортсмен понимал, что последнего слова еще не сказал. Контактировал с федерациями разных стран. К счастью, самое оптимальное предложение поступило из России, где должна была состояться следующая Олимпиада. В конце декабря 2011 года Ан Хен Су получил российский паспорт и новое имя — Виктор Ан. Под которым и стал широко известен в нашей стране.
В российскую команду он пришел не с задранным подбородком и звездными замашками, наоборот — вел себя крайне скромно и уважительно со всеми. Форма его на тот момент тоже была далека от оптимальной. Но он пахал на тренировках как проклятый, тем самым показывая пример всей команде. В марте 2012 Виктор выиграл три дистанции на чемпионате страны. И уже тогда стало понятно — это локомотив, за которым будет двигаться весь российский
Кстати, уже на тот момент Ан, который говорил, что хочет не просто иметь российский паспорт, но и погрузиться в нашу культуру, отлично понимал русскую речь. Говорить было сложнее, но он
После спортсмен пел гимн России и говорил, что хотел бы остаться в нашей стране после завершения карьеры — и воспитывать юных
Как было красиво и символично, если бы Виктор Ан завершил карьеру на Олимпийских играх в Корее. Уверен, он не был бы там чужим среди своих. За него болели бы не меньше, чем за спортсменов, выступавших под флагом Кореи. Он — международное достояние. И выиграть золото на исторической родине для него было сумасшедшей мотивацией.
Увы, Международный олимпийский комитет (МОК) лишил его и весь мир такого
Виктор выиграл в спорте все, что только возможно. Проводись Олимпийские игры-2018 не в Корее, он бы еще после Сочи завершил повесил коньки на гвоздь. Ну, а после такой незаслуженно скомканной концовки карьеры сомнений в том, что Ан объявит о своем решении — не было никаких.
Сюрпризом стало лишь то, что Виктор оставляет не только спорт, но и Россию. Во вторник у них была очередная встреча с Алексеем Кравцовым. Президент СКР предлагал шестикратному олимпийскому чемпиону разные варианты продолжения работы с командой. Ан и сам хотел стать тренером. Но его супруга Ю На Ри поставила ультиматум: либо мы вместе возвращаемся в Корею, либо я сделаю это одна. Она убеждена, что их трехлетней дочке будет куда лучше расти в Корее. Сейчас вся семья Анов уже в Корее.
Но Алексей Кравцов заверил, что с Аном сохраняется хороший контакт. Кто знает, может быть, он еще вернется. Виктор пережил такие зигзаги судьбы, что исключать нельзя ничего.
В любом случае — спасибо ему за все.
Владимир ИВАНОВ