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12:36 (мск), источник: ТАСС

Конькобежец Кулижников продолжит готовиться к сезону 1 июля на сборе в Коломне

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Восьмикратный чемпион мира по конькобежному спорту Павел Кулижников полностью восстановился после травмы плеча и продолжит готовиться к сезону 1 июля на сборе национальной команды в подмосковной Коломне. Об этом сообщил ТАСС отец спортсмена Александр Кулижников.

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Источник: РИА "Новости"

«Павел сейчас находится на сборе национальной команды на федеральной базе “Ока” в тульском Алексине. Он до конца восстановился после травмы и полноценно тренируется. Первый сбор завершится 25 июня. 1 июля начнется второй сбор в Коломне, в котором Павел также примет участие», — сказал Кулижников-старший.

26-летний Кулижников является трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье и пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях. На чемпионате мира — 2020 на отдельных дистанциях, который проходил в феврале в американском Солт-Лейк-Сити, он выиграл золото на дистанциях 500 и 1000 метров. Российский конькобежец является рекордсменом мира на обеих этих дистанциях.

Кулижников получил травму плеча на победном для себя ЧМ в Солт-Лейк-Сити. Эта травма не позволила ему завершить выступление на чемпионате мира в спринтерском многоборье в норвежском Хамаре, также он снялся с мартовского финала Кубка мира.

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