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10:50 (мск), источник: ТАСС

Лыжник Большунов с начала года тестировался РУСАДА шесть раз

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов, завоевавший на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане три серебра и одну бронзу, с начала года шесть раз тестировался сотрудниками Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

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Источник: РИА "Новости"

21-летний Большунов стал одним из главных открытий Олимпиады-2018, куда он приехал лидером практически обескровленной мужской команды. Сильнейший лыжник страны Сергей Устюгов, завоевавший на предолимпийском чемпионате мира в финском Лахти две золотые и три серебряные медали, без объяснения причин не был допущен Международным олимпийским комитетом (МОК) до участия в Играх. По решению МОК остались без Олимпиады и Александр Легков с Максимом Вылегжаниным, успешно выступившие четыре года назад на Играх в Сочи.

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По информации, предоставленной РУСАДА, с 1 января по 15 октября Большунов тестировался сотрудниками агентства шесть раз, обладатель двух серебряных и одной бронзовой награды Игр-2018 Денис Спицов — четыре раза, двукратный бронзовый призер Игр Юлия Белорукова — один раз.

Обладатель серебряной медали в мужской эстафете (4×10 км) Алексей Червоткин пять раз проверялся РУСАДА.

Сотрудники Российского антидопингового агентства в текущем году не обошли вниманием и остальных бронзовых призеров классической женской эстафеты: Наталья Непряева тестировалась шесть раз, Анастасия Седова — два, а Наталья Нечаевская — один. Только один отечественный призер лыжных соревнований на Играх-2018 — Андрей Ларьков — ни разу не проходил в этом году проверку в РУСАДА.

Из всех российских лыжников, выигрывавших медали в Пхёнчхане, только Червоткин включен в пул РУСАДА. Все остальные отечественные лидеры, включая Устюгова и Максима Вылегжанина, находятся в международном пуле допинг-тестирования.

Согласно данным, размещенным на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS), за пять месяцев, предшествующих Играм-2018 (с сентября по январь), россияне тестировались 411 раз, а норвежцы — 192. Представителями других стран сотрудники международных антидопинговых организаций интересовались тогда еще меньше.

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