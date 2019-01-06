Норвежский лыжник объяснился за оскорбление российских спортсменов
Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн сообщил в своем Instagram, что его комментарий после гонки «Тур де Ски» в итальянском
Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн сообщил в своем Instagram, что его комментарий после гонки «Тур де Ски» в итальянском
Прошу прощения у российской сборной за неуместный комментарий в СМИ после гонки. Он был искажен. Вы хороши и делаете гонки захватывающими.
Ранее Холунн прокомментировал тактику российских лыжников во время
Лучшим из россиян стал Александр Большунов, занявший третье место (+2,6 секунды). Андрей Ларьков стал четвертым (+3,4 секунды), Максим Вылегжанин — пятым (+4,6), Андрей Собакарев — шестым (+6,3), Денис Спицов — восьмым (+27,1), Андрей Мельниченко — 11-м (+31,6).